Paróquias se preparam para festividades de São João Batista

Novena começa amanhã nas paróquias da Catedral, de Caratinga; de São João do Oriente e de São João do Manhuaçu

DA REDAÇÃO- As festividades de São João Batista, padroeiro da diocese e das paróquias da Catedral, em Caratinga, de São João do Oriente e de São João do Manhuaçu contarão com atrações de alcance nacional. A novena tem início amanhã nas três paróquias e segue até o dia 23 de junho, com a celebração da Natividade de São João no domingo (24).

A Catedral de Caratinga prepara uma extensa programação. No sábado (16), às 19h, acontecerá a missa sertaneja e roda de viola na Praça Cesário Alvim; com a participação do grupo Poleiro dos Anjos (Jota e Jotinha, Castelo e Castelinho, Gervásio e Juarez, Família Sorzan e Soriano, Odilon e Graça). A missa será presidida por padre Moacir Ramos Nogueira.

No sábado (23), às 20h, acontecerá a apresentação dos ‘Cantores de Deus’, grupo musical católico formado em 1997 por padre Zezinho, agora com nova formação. Em seguida ocorrerá o sorteio de uma moto Yamaha Factor 125- 0 KM. Para concorrer, o valor do bilhete é de R$ 10.

No dia 24 de junho, estão previstas celebrações presididas por padre David José Gonçalves, ecônomo do Seminário Diocesano Nossa Senhora do Rosário (6h30); monsenhor Raul Motta de Oliveira, padre emérito da Catedral (9h) e padre Antônio Maurílio de Freitas, pároco de Chalé (10h30). A procissão com a Imagem de São João Batista, saindo da matriz de Nossa Senhora da Conceição está prevista para 17h. Em seguida, a celebração eucarística será presidida por dom Emanuel Messias de Oliveira, encerrando a festividade com o ‘Arraiá de São João’.

Já em São João do Manhuaçu, após a novena e celebração solene da Natividade de São João Batista, a grande atração é o show de padre Alessandro Campos, às 19h30, no Parque de Exposições da cidade. Conhecido como o ‘padre sertanejo’, ele também é apresentador, escritor e tem a carreira marcada pelo sucesso ‘O que é que eu sou sem Jesus?’.

Em São João do Oriente, a festa do padroeiro envolverá paróquia e sociedade civil. Além da novena, será realizado nos dias 22 a 24 de junho o “Arraiá de São João”, com apresentações culturais locais.