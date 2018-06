Irmão Supermercados completa 33 anos e sorteia R$ 10 mil em vales compras

CARATINGA – O Irmão Supermercados completa 33 anos e como forma de comemorar, os sócios-proprietários Mário Éber e Ary Silva, decidiram premiar os clientes com R$ 10 mil em vales compras. A cada R$ 50 em compras feitas em uma das quatro lojas do Irmão Supermercados, do dia 1° de abril até o dia 30 maio, os clientes recebiam um cupom, preenchiam e depositavam na urna para participar da promoção de aniversário do Irmão.

Milhares de cupons foram depositados na urna e no último dia 30, foram sorteados 33 vales compras (sendo 32 no valor de R$ 303 e um no valor de R$ 304).

Uma lista com os nomes dos ganhadores foi colocada na loja da Rua Raul Soares, onde foi realizado o sorteio. Quase todos os prêmios já foram entregues, faltando apenas quatro de clientes que ainda não foram buscar.

Carlos dos Santos Silva, morador do bairro Esperança, foi um dos ganhadores. Ele contou que chegou a depositar cerca de 20 cupons e estava muito satisfeito em ser contemplado.

O sorteio foi feito por crianças que ficaram satisfeitas ao ganharem bombons.

IRMÃO SUPERMERCADOS

Fundado nos anos 80 através da associação entre os irmãos Ari Silva e Mário Éber, o Irmão Supermercados leva à população de toda região tudo o que uma excelente rede de supermercados pode proporcionar a seu cliente. Com quatro lojas bem localizadas o Irmão busca oferecer um mix variado de produtos com os melhores preços da região, estacionamento para clientes, tudo pensando no conforto e praticidade das compras. Hoje o Irmão conta com uma enorme equipe de funcionários que nos mais variados setores contribuem de forma ímpar para o crescimento e pleno funcionamento da empresa.

O Irmão sempre busca participar de projetos sociais, culturais, entre outros, que venham a fazer parte da vida do cidadão de Caratinga, para que tenha melhor qualidade de vida.