Funec-Casu assina convênio com Instituto de Previdência dos Servidores Militares de Minas Gerais

Beneficiários do Sistema de Saúde da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militares e seus familiares poderão utilizar os serviços do CASU Hospital Irmã Denise e Centro de Reabilitação FUNEC

CARATINGA- Graças à assinatura de contrato de prestação de serviços de assistência à Saúde entre a Fundação Educacional de Caratinga (Funec) e Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais (IPSM), beneficiários do Sistema de Saúde da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militares e seus familiares passam a contar com os atendimentos de saúde do Centro de Assistência à Saúde Funec (CASU).

A cerimônia solene de assinatura do convênio foi realizada na manhã de ontem, no CASU – Hospital Irmã Denise, situado no Bairro das Graças, em Caratinga. Para a assinatura da documentação, o IPSM foi representado pelo comandante do 62º Batalhão de Polícia Militar, tenente-coronel Luciano Corrêa dos Reis e a Funec, representada pelo professor Antônio Fonseca da Silva, diretor executivo da Instituição e reitor do Centro Universitário de Caratinga.

A abertura do evento foi realizada pela diretora geral do CASU, a médica Daniela Fonseca Genelhu Soares. A cerimônia ainda contou com a participação da presidente da Funec, professora Catarina Miriam Mangelli Ferreira; da diretora do Instituto de Ciências de Saúde (INCISA), professora Raquel Ferreira Carvalho, demais diretores do CASU, coordenadores e funcionários da Funec-Casu e do presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), deputado estadual Adalclever Lopes.

O reitor do Unec, Antônio Fonseca, ressaltou que a assinatura do convênio não é simplesmente um “ato em papel”, mas representa um ato de confiança. “Se nós conseguimos com a ajuda de tantas pessoas, isso significa que a nossa responsabilidade é muito grande. Quando se faz um convênio com uma organização como a Polícia Militar, que trabalha com muita dignidade, acredito que seja ainda mais responsabilidade para nós. Isso foi motivo de alegria, de podermos atender a todos nossos militares, a quem admiramos muito e oferecer esse atendimento em Caratinga”.

O presidente da ALMG, Adalclever Lopes, destacou sua participação para a efetivação deste convênio e em outros projetos concretizados na cidade. “Sou o representante de Caratinga na Assembleia Legislativa. Então, todas as demandas de Caratinga, estou sempre à disposição. Todos que solicitarem ajuda junto ao governo federal, estadual ou qualquer poder estarei lá. Assim como foi a Polícia Militar com o Batalhão, através de emenda parlamentar; da mesma forma com os juízes, Ministério Público e advogados, que solicitaram interferência para a construção do Fórum. E agora, teve nossa participação ativa na concepção dos convênios do CASU, primeiro com o IPSEMG, que assinamos até na Assembleia Legislativa e agora venho aqui participar deste evento. Acompanhei desde a formação da escola de Medicina até os dias de hoje, então é uma grata satisfação, tudo que posso participar estou de prontidão”.

O tenente-coronel Luciano Reis detalhou que somente na região de Caratinga, calcula-se em torno de duas mil pessoas beneficiadas com este convênio, o que inclui militares da ativa e da reserva, bombeiros, além de pensionistas; e familiares. “Mas, têm pessoas que podem passar por aqui, que também podem utilizar do convênio, pois o Instituto engloba Minas Gerais. Ficamos muito felizes, porque pensamos agora que aquele soldado que está lá na ponta da linha, prestando segurança pública à comunidade, numa cidade longe, que quando acontecia uma eventualidade com ele, esposa ou filho, tinha que deslocar para um centro maior, como exemplo Ipatinga; hoje vai ser atendido em um hospital referência na região. Isso traz tranquilidade para ele e a família. E tranquilo tem condições de prestar um serviço de melhor qualidade para a comunidade”.

OS ATENDIMENTOS

De acordo com a diretora geral do Casu, Daniela Fonseca Genelhu Soares, a Funec-Casu encaminhou a documentação para o convênio com o IPSM no dia 17 de setembro de 2017. “A Funec-Casu se consolida ainda mais firmando essa importante parceria e estamos muito contentes em poder beneficiar nossos serviços a mais uma categoria de servidores do Estado. Para um completo atendimento, no CASU – Hospital Irmã Denise serão oferecidos atendimentos de urgência e emergência, internação clínica e cirúrgica, internação UTI Adulto e UTI Neonatal e, para ampliar a gama de serviços, no CASU – Centro de Reabilitação FUNEC serão ofertados serviços de fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicologia, equoterapia e nutrição”.

Ainda de acordo com Daniela Genelhu, o convênio traz conforto para os beneficiários o IPSM. “Agora, como contempla esse convênio, os servidores da Segurança Pública e seus dependentes não precisarão mais sair de nossa cidade, nem da região para obterem atendimento médico-hospitalar com segurança e de qualidade. O CASU já é reconhecido pela excelência dos serviços de saúde prestados à população de Caratinga e região e em breve as ofertas do CASU ganharão um reforço, pois serão ampliados com serviços de hemodinâmica (cardiologia e cirurgia cardiovascular).

====

CREDENCIAMENTO AO SUS

Adalclever Lopes ressaltou que o processo de credenciamento do CASU Hospital Irmã Denise junto ao Sistema Único de Saúde (SUS) já foi homologado pela Comissão Intergestores Bipartite (CIB) e informada ao Ministério da Saúde, com publicação dos leitos de UTI homologados no Diário Oficial. Conforme o deputado estadual, agora é aguardada assinatura de contrato de prestação de serviços entre a Prefeitura de Caratinga e o Casu que estes atendimentos sejam iniciados.

“A parte formal, que é do SUS está toda pronta. Nossa parte está toda adiantada, já está 100% inclusive publicado e se Deus quiser o mais rápido possível terá assinatura também da prefeitura, para que possamos através do CASU atender a todos os cidadãos que mais precisam”, citou Adalclever.

O prefeito de Caratinga, Dr. Welington não compareceu ao evento de ontem. O DIÁRIO DE CARATINGA entrou em contato com a Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Caratinga para saber sobre o andamento dos procedimentos para assinatura do convênio com a Fundação Educacional de Caratinga, no entanto, até o fechamento desta edição não houve resposta.