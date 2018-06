Servidores da Receita Federal de Caratinga estão em greve

CARATINGA- Servidores da Receita Federal de Caratinga, integrantes do Plano Especial de Cargos do Ministério da Fazenda (Pecfaz), estão em greve. Os cartazes na sede situada à Rua Engenheiro Herbert, Bairro Santa Zita, indicam que não há atendimento desde ontem, apenas protocolo de recursos cujo prazos estejam vencendo devido a participação dos servidores em greve. A situação se estende pelo menos até a sexta-feira (8), quando servidores participarão de Assembleia Geral Nacional Extraordinária (AGNe).

Os servidores, liderados pelo Sindicato Nacional dos Servidores Administrativos do Ministério da Fazenda – Sindfazenda, reivindicam a criação de suporte da Receita Federal do Brasil- RFB e a criação da carreira Fazendária em atendimento ao preceito constitucional contido no artigo 37, incisos XXII e XVII e aprovação do PL 6788/17, que resolve a questão de legalidade no corpo funcional da RFB, com a criação de carreira de suporte.