Poluição plástica é tema do Dia Mundial do Meio Ambiente 2018

DIÁRIO flagra garrafas plásticas no Rio Caratinga, em trecho que passa pelo Córrego dos Campinhos

CARATINGA- O Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado ontem, teve como tema “#AcabeComAPoluiçãoPlástica”. O objetivo da ONU Meio Ambiente é chamar a atenção da sociedade para reduzir a produção e o consumo excessivo de produtos plásticos descartáveis.

Em 2018, segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), a data soma esforços à campanha #MaresLimpos (http://cleanseas.org/), para combater o lixo marinho e mobilizar todos os setores da sociedade global no enfrentamento deste problema, que se não for solucionado poderá resultar em mais plástico do que peixes nos oceanos até 2050.

Segundo as Nações Unidas, a poluição plástica é considerada uma das principais causas atuais de danos ao meio ambiente e à saúde. Por ano, são consumidas até 5 trilhões de sacolas plásticas em todo o planeta.

Ainda segundo a ONU Meio Ambiente, a cada minuto, são compradas 1 milhão de garrafas plásticas e 90% da água engarrafada contêm microplásticos. De acordo com o organismo internacional, metade do plástico consumido no mundo é descartável e pelo menos 13 milhões de toneladas vão parar nos oceanos anualmente, afetando 600 espécies marinhas, das quais 15% estão ameaçadas de extinção.

Mais de 100 países se uniram sob o slogan do Dia Mundial do Meio Ambiente deste ano e se comprometeram com atividades, como mutirões de limpeza de praias e florestas, e anúncios de políticas públicas voltadas ao descarte e consumo responsável do plástico.

Para o diretor executivo da ONU Meio Ambiente, Erik Solheim, este é um momento crucial para reverter a maré de poluição global. “Precisamos encontrar soluções melhores e mais rápidas do que nunca. Desistir não é uma opção para nós. Agora é a hora de agir juntos – independentemente da nossa idade – pelo bem do nosso planeta”, disse, em nota.

CARATINGA

O DIÁRIO DE CARATINGA percorreu algumas localidades para verificar a situação da poluição plástica. Na região do Rio Caratinga, que corta o córrego dos Campinhos, zona rural de Caratinga, há entulhos e garrafas plásticas. Outros pontos em que havia descarte irregular do material flagrados pela reportagem foram no final da Rua Coronel Antônio Saturnino, conhecida como Rua da Cadeia, onde há lixo acumulado e às margens da BR-116, perímetro urbano, próximo à entrada do Bairro Santa Zita.