Empossada diretoria do América Futebol Clube para o biênio 2018-2020

CARATINGA – Na noite da última sexta-feira (1), realizou-se a cerimônia de posse da nova diretoria do América Futebol Clube, uma das instituições mais tradicionais de Caratinga. A diretoria foi eleita no dia 23 de maio em Assembleia que teve participação efetiva dos sócios do clube. A eleição transcorreu de forma muito organizada e tranquila, ressaltando o clima de muita amizade e respeito entre os membros das chapas.

A chapa vencedora é composta por: Cláudio Panza de Oliveira, Alexandre José Correa, Bráulio Danilo de Araújo, Jonas Eduardo Panza de Oliveira, Sérgio da Costa Lopes, Alexandre Freitas Azevedo, Alba Valéria Papa e Fernandes, Marcel Felipheda Silva, Ernesto Paulo Colen Sedlmayer, Israel Lisboa de Souza, Celestino Januário Bacelar, Marcelo Lúcio Fernandes, Roberto Paulo Soares Paulo (Cirilo), Marcos Inácio Gonçalves, Natanael dos Reis Marques, Osvaldo Silveira Sobrinho (Kaka), Samuel de Araújo Gomes, Elciene Rodrigues, Arlindo José Moreira, Antônio César Soares, Bruno Silva Barbosa, Elias da Silveira Firmo, Jaime Estevam Júnior, José Miranda Júnior e Carlos Renato de Souza.

Durante a cerimônia de posse, a ex-presidente Wanda Maria Pereira fez uso da palavra para agradecer pelo apoio dos sócios durante o período em que esteve à frente da presidência. Wanda desejou muito sucesso para a nova diretoria. “Estou certa que o América Futebol Clube está nas mãos de pessoas responsáveis e interessadas em desenvolver uma boa gestão”, ressaltou. O ex-diretor Júlio Eymard também externou votos de sucesso à nova diretoria.

A posse da nova diretoria, conforme dispõe o Estatuto do Clube, foi procedida pelo presidente do Conselho Deliberativo, Bráulio Danilo de Araújo, eleito para ocupar o cargo. A diretoria executiva é composta pelos seguintes membros: presidente executivo: Cláudio Panza de Oliveira; vice-presidente executivo: Sérgio da Costa Lopes; 1º secretário – Celestino Januário Bacelar; 2º secretário -Samuel de Araújo Gomes; 1º tesoureiro – Elciene Rodrigues; 2º tesoureiro – Marcelo Lúcio Fernandes.

Integram o Conselho Fiscal do Clube: Marcel Feliphe da Silva, Natanael dos Reis Marques e Ernesto Paulo Colen Sedlmauer, e respectivos suplentes Israel Lisboa de Souza, Roberto Paulo Soares Paulo, Carlos Renato de Souza.

O presidente Cláudio Panza manifestou sua satisfação ao ser eleito e ao mesmo tempo reconheceu a grande responsabilidade que lhe foi confiada pelos sócios do clube. Ele rogou a Deus sabedoria e discernimento e concitou a todos os membros da nova diretoria a uma gestão unida, responsável e transparente, voltada para os interesses do clube e dos associados. “Somos uma equipe e como equipe trabalharemos. Esperamos, também, o apoio de todos os sócios para que tenhamos um diálogo permanente visando um clube prazeroso, cada vez melhor e que seja, de fato, a extensão de nossa casa”, disse Cláudio Panza.