O QUE FAZ UM PLANETARISTA?

Conheça essa profissão que leva conhecimento sobre Astronomia Brasil afora

CARATINGA – Quem esteve no II Congresso Internacional do UNEC também pôde colocar em dia seus conhecimentos sobre os astros. O Museu de Astronomia e Ciências Afins do Rio de Janeiro trouxe um planetário para divertir os participantes.

Entender e alcançar as estrelas sempre fascinaram o homem mais primitivo. Hoje, além de equipamentos e tecnologia para diminuir as distâncias e a curiosidade, temos a ajuda de profissionais como o planetarista, que divulga conhecimentos e o ensino da Astronomia. Ele opera os equipamentos que fazem uma projeção do céu e que mostram o que não conseguimos ver a olho nu. É o que conta Carlos Henrique Zeferino da Silva, planetarista do Museu de Astronomia e Ciências Afins – MAST do Rio de Janeiro.

A novidade foi um diferencial no II Congresso Internacional do Unec, que aconteceu durante a semana passada. A ação faz parte do projeto “O planetário vai à escola”, que percorre todo o país levando informação e magia para crianças e adultos.

Além dos equipamentos de observação, como um telescópio Celestron que serve para observar o Sol durante o dia e Júpiter e a Lua durante a noite, e o telescópio Sunspotter, que é um projetor solar, o MAST trouxe para Caratinga um planetário, que é uma cúpula inflável, onde há um projetor digital que simula o céu. Além do espetáculo, é possível assistir um vídeo sobre as estações do ano, as constelações visíveis durante a noite e os planetas.

“Para pegar a atenção do público eu faço quatro perguntas: qual é o planeta mais quente, em que planeta o dia é maior que o ano, em que planeta a cor do céu é rosa e o pôr do sol é azul e quantos planetas possuem anéis. Eu sempre digo a eles que é de graça, não cai na prova e não dói”, brinca Carlos Henrique.

Para quem não sabe as respostas das perguntas, o planetarista dá uma colher de chá: o planeta mais quente é Vênus; o planeta em que tem o dia maior do que o ano é Mercúrio; o planeta que tem a cor do céu rosa e o pôr do sol azul é Marte; e os planetas que possuem anéis são Júpiter, Saturno, Urano e Netuno.

Ele comenta ainda que seu trabalho é encantador. “Quando as pessoas entram no planetário e veem aquela coisa maravilhosa, você vê o brilho nos olhos das crianças e até dos adultos. A nossa satisfação, minha e dos mediadores que trabalham comigo, é receber todos com sorriso e com alegria. É muito bacana estar aqui”.

O projeto “O planetário vai à escola” acontece há mais de 15 anos. Para mais informações, basta acessar o site www.museusdorio.com.br ou www.mast.br .