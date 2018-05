CASU compartilha e adquire novos conhecimentos no Congresso UNEC

Profissionais do CASU ministraram palestras e participaram de cursos e debates durante o II Congresso Internacional Multidisciplinaridade – UNEC 2018

CARATINGA – A Fundação Educacional de Caratinga – FUNEC, por meio do Centro Universitário de Caratinga – UNEC, realizou, de 21 a 25 de maio, o Congresso Internacional Multidisciplinaridade – UNEC – 2018 movimentando o meio acadêmico da Instituição nas áreas de Educação, Exatas, Humanas e Saúde, trazendo à cidade de Caratinga dezenas de professores e renomados profissionais de Saúde para ministrarem palestras e fomentares debates com o objetivo de aprimoramento profissional e acadêmico.

Foram ofertados aos alunos o total de 102 cursos, propostos pelo Instituto de Ciências da Saúde Unec – INCISA, pelos cursos de Extensão do UNEC, de Ciências Biológicas, da Coordenação de Engenharias, Ciências Contábeis e Economia, Administração, Letras, Pedagogia, História e Geografia e de Educação Física.

Para o reitor do UNEC, professor Antônio Fonseca da Silva, a Instituição teve a oportunidade de promover mais uma vez um Congresso Internacional na área de Saúde e em todas as demais áreas. “Isso foi, de verdade, muito interessante, muito importante, pois tivemos vários participantes alunos e também de outros profissionais e vários palestrantes conceituados do País e internacionais, que vieram a Caratinga para participarem conosco e fazer a sua palestra”.

O reitor avalia de forma muito positiva o resultado do evento. “Essa avaliação se deve ao resultado principalmente bom para os participantes porque eles ouviram palestras dos mais diversos assuntos, desde a área de saúde humana, saúde animal, áreas da psicologia e da fisioterapia, da Medicina de modo geral e também assuntos gerais. É a oportunidade que as pessoas têm de estarem aqui em Caratinga, próximas de sua residência, e poderem aprender um pouco mais, verem o que há de novidade pelo mundo afora e perceberem a necessidade de se fazer um estudo científico dos problemas e poderem falar de diversos assuntos com conhecimento de causa”.

A diretora geral do CASU, a médica Daniela Fonseca Genelhu Soares desejou sucesso para todos os segmentos programados. “Destacamos a importância desse Congresso Internacional para os alunos e também para os profissionais envolvidos, muitos deles colaboradores do CASU. Desejamos que todos os participantes aproveitem essa oportunidade para aprendizagem e crescimento acadêmico e profissional”.

CONGRESSO DE REABILITAÇÃO

O evento promoveu, também, o Congresso de Reabilitação, com diversos cursos, dentre eles o curso “Fisioterapia Neurofuncional através da TAA – Terapia Assistida por Animais”, realizado na tarde de quinta-feira (24/05) no CASU – Centro de Reabilitação Funec, na Unidade III do UNEC – Centro Universitário de Caratinga – no Bairro das Graças.

Ministrado pelo psicólogo Edcarlos Freitas e pela fisioterapeuta Vanessa Eduardo de S. Moreira, o curso contribuiu para o preparo de novos profissionais da área.

De acordo com Edcarlos Freitas, o II Congresso UNEC é uma excelente oportunidade para os alunos em formação. “Eu tive grande satisfação em participar de diversos segmentos desse evento e fiquei contente ao ser convidado para ministrar o curso de TAA. Agradeço à organização e parabenizo aos alunos do UNEC que se empenharam em participar desse importante evento. Considero o resultado de nossa participação muito positivo porque abre portas para outros cursos semelhantes ao longo do ano. Já recebemos convites de profissionais de outros estados brasileiros interessados em participar de capacitações, como essa que realizamos”.

III Congresso Internacional de 2019

O reitor do UNEC, professor Antônio Fonseca deixa, desde já, o convite para o III Congresso Internacional de Multidisplinaridade do UNEC de 2019. “Para o ano que vem vamos preparar um evento ainda melhor, com assuntos interessantes da época porque o conhecimento está sempre evoluindo. Teremos novos congressistas, outras palestras que temos a certeza, serão muito boas para a formação de nossos alunos”, conclui.