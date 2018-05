Pablo Modas vence Casa do Biscoito e leva título

CARATINGA- O 2º Torneio Sindcomerciários de Futsal conheceu o seu campeão na noite de sábado (12). A decisão foi jogada no Caratinga Tênis Clube (CTC) e consagrou o time do Pablo Modas, que venceu por 6 a 3 a equipe da Casa do Biscoito.

De um lado Pablo Modas, equipe que liderou o grupo D na fase de grupos e eliminou a AECO e Casas Bahia na fase de mata-mata. Já a Casa do Biscoito liderou o grupo o C, na fase de grupos e eliminou a Calpen e Viação RioDoce na fase de mata-mata.

A partida final se iniciou com as duas equipes se estudando ao máximo e esperando brechas do adversário para poder contra-atacar. A casa do Biscoito, que tinha como fator crucial a excelente marcação, imprimiu seu ritmo de cara e abriu o placar. Como o ritmo era alucinante e sempre decidido em detalhes, o Pablo Modas começou a ter mais posse de bola onde empatou e virou a partida. O público se impressionava com o que presenciava no ginásio e o placar se igualou novamente no fim da primeira etapa, com outro gol da Casa do Biscoito.

Na segunda etapa, já devidamente apresentadas e cada um sabendo os pontos fortes e fracos de seu adversário, fizeram um jogo mais aberto e com mais chances claras de gol. O Pablo Modas se aproveitou do momento e fez mais dois gols na partida onde pôde respirar tranquilo e seu adversário teve que sair bastante para o jogo onde dava mais os contragolpes. Não demorou muito para o placar se esticar e aos 13 minutos já se encontrava 6 a 2. Depois disso, o nervosismo tomou conta da Casa do Biscoito, que na base do sufoco conseguiu ainda mais um tento dentro do jogo, mas não foi o suficiente. Placar final 6 a 3 onde, coroou a equipe mais regular e bem preparada da competição.

BALANÇO DA COMPETIÇÃO

A competição contou com 238 atletas e foram marcados 432 gols. Durante o torneio foram distribuídos 119 cartões amarelos e cinco cartões vermelhos. Pablo Modas recebeu R$ 1.000 pelo título, troféu e medalhas. A vice-campeã Casa do Biscoito recebeu R$ 300, troféu e medalhas; enquanto o 3º colocado, Rio Doce foi contemplado com troféu e medalhas.

O prêmio de destaque foi dado ao atleta Carlos Antônio (Pablo Modas). Silvestre da Silva (Supermercado do Irmão Praça) com 20 gols foi o artilheiro da competição. A defesa menos vazada ficou com Pablo Vitor (Pablo Modas) com 17 gols sofridos.

A organização da competição destaca e faz seus agradecimentos pelo apoio que recebeu por parte de Supermercado do Irmão, Podium Artigos Esportivos, Mercado El Shaday, Pablo Modas, Elite Panfletagem, Academia Top Fitness, Lavanderia Itaúna, Yes Aluguel de Carros, Center Games, Thiago Variedades, Dr. Duany Vieira, Rafael Machado, Lindomar Lucas, Dinho de Piedade e Secretaria de Esportes de Caratinga.

Fotos: Vinícius Faria