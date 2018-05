Caratinga recebe encontro técnico do Tribunal de Contas nos dias 10 e 11 de maio

Centro Universitário de Caratinga (Unec) vai sediar capacitação técnica do TCEMG que tem como tema central a educação

DA REDAÇÃO– O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG) visitará a cidade de Caratinga nos próximos dias 10 e 11 de maio para capacitar técnicos sobre o tema “Educação, transparência e sustentabilidade da receita pública”. A abertura do evento está marcada para 9h no Centro Universitário de Caratinga (Unec), situado na avenida Moacir Matos, 49, Centro de Caratinga e as inscrições devem ser feitas pela internet. A procuradora do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas (MPCMG), Cristina Melo – entusiasta do tema da educação – participará do evento.

O evento abordará temas da educação pública, eficiência na arrecadação tributária: a nova fiscalização do TCEMG; o papel dos conselhos municipais de educação e ouvidoria, controle social e a Lei nº 13.460/17. Também será montado dois estandes na Unec tirando dúvidas sobre o Sistema Informatizado de Contas dos Municípios (Sicom) e auxiliando no download e uso do aplicativo ‘Na Ponta do Lápis’, app gratuito que possibilita o envio de denúncias e relatos sobre problemas na rede de ensino pública.

CARATINGA E A EDUCAÇÃO

De acordo com o portal http://www.qedu.org.br, em 2015, Caratinga alcançou a nota 6,3 no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). O índice é calculado com base no aprendizado dos alunos em português e matemática (Prova Brasil) e no fluxo escolar (taxa de aprovação).

Sobre o encontro técnico do TCEMG em Caratinga

Local: Centro Universitário de Caratinga (Unec)

Dias: 10 e 11 de maio

Endereço: Avenida Moacir Matos, 49, Centro de Caratinga – MG – CEP: 35.300-047

O “Encontro técnico TCEMG e os Municípios – edição 2018” do TCEMG abordará o tema “Educação, transparência e sustentabilidade da receita pública” e terá como principal meta a capacitação continuada dos agentes públicos municipais e estaduais. É o maior evento de capacitação oferecido pelo órgão.