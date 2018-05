Divulgado horário especial de funcionamento do comércio para o Dia das Mães

DA REDAÇÃO– O volume de vendas voltadas para o próximo Dia das Mães deverá registrar aumento real de 4,3% em relação à data de 2017, como aponta o levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Confirmada a previsão, o varejo apresentará alta de +6,1%, a maior desde 2013. “Apesar de positiva, essa expectativa não será suficiente para repor as perdas acumuladas com a data em 2015 e 2016 (-9,4%), mesmo levando-se em consideração o pequeno incremento verificado no ano passado (+2,6%). No varejo, o Dia das Mães é considerado o ‘Natal do primeiro semestre’, movimentando aproximadamente R$ 9,4 bilhões em vendas”.

Conforme o levantamento, deverão se destacar na data de 2018 as altas nos ramos de artigos de uso pessoal e doméstico (+12,7%) e de hiper e supermercados (+7,9%). Por outro lado, as vendas do setor de produtos de informática e comunicação deverão contabilizar perda média de 2,0% ante o mesmo período do ano passado. Com movimentação financeira de R$ 3,6 bilhões, o segmento de vestuário e calçados costuma responder por quase 40% do faturamento total, mas deverá auferir avanço de 4,8% ante o Dia das Mães de 2017.

CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS

“Com expectativas mais favoráveis por parte dos varejistas em relação ao desempenho das vendas, a contratação de trabalhadores temporários pelo setor deve ser maior neste ano (21,1 mil vagas) do que no ano passado (20,4 mil). O salário médio de admissão deve ficar em torno de R$ 1.220 (3,0% acima do valor médio pago na mesma data comemorativa de 2017)”, diz o estudo.

A percepção de que o varejo vem apresentando gradual tendência de recuperação do nível de atividade deverá elevar para 6,7% a taxa de efetivação de temporários após o Dia das Mães. Historicamente, 5,5% das contratações temporárias viram empregos efetivos após a segunda data comemorativa mais importante do varejo nacional. Nos últimos três anos, entretanto, esse percentual não chegou a 2%.

COMÉRCIO EM CARATINGA

Em Caratinga, segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), o comércio já se prepara para as vendas do Dia das Mães e funcionará em horário especial nesta sexta-feira (11) e sábado (12), sendo de 9h às 20h e 9h às 18h, respectivamente.

O comércio local está confiante com a possibilidade de alavancar as vendas nesta semana e a presidente da CDL Caratinga, Sandra Carli deixou sua mensagem de incentivo aos lojistas. “O Dia das mães é responsável pelo segundo maior período de vendas durante o ano, logo após o natal. É uma data dedicada a demonstrar amor e carinho as mulheres que se tornaram mães. Muitas vezes abrindo mão de sua vida própria para dar aos filhos a melhor criação possível. Então prepare-se enfeite a sua empresa. Faça sorteios, dê um brinde, ofereça um café. Treine seus colaboradores, para esta data e assim aumente o faturamento de sua empresa e proporcione a satisfação de seus clientes. Use e abuse de criatividade para receber o cliente mais especial do mundo e que está presente hoje em todos os segmentos empresariais”.

FUNCIONAMENTO COMÉRCIO EM CARATINGA

Sexta-feira – 11 de maio

9h às 20h

Sábado – 12 de maio

9h às 18h