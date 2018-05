GOB-MG lança terceiro volume de série literária

“Obreiros em Tempo de Articulação” reúne artigos de maçons de todo o Brasil com o tema “Corrupção – A raiz de todos os males”

BELO HORIZONTE – No sábado (28/04) o Grande Oriente do Brasil – Minas Gerais (GOB-MG) lançou o terceiro livro da série “Obreiros em Tempo de Articulação”. A cerimônia foi marcada pela admissão de Alessandro Carvalho de Souza como membro correspondente na Academia Maçônica de Letras do Leste de Minas (AMLM). Durante o evento foram entregues ainda homenagens a dois membros da Fundação Educacional de Caratinga (FUNEC), a presidente Miriam Mangelli e o pró-reitor de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação do Centro Universitário de Caratinga (UNEC), Eugênio Maria Gomes, que também ocupa o cargo de Grande Secretário de Educação e Cultura, responsável pela organização da obra.

A série literária “Obreiros em Tempo de Articulação” reúne os textos selecionados em um concurso que o GOB-MG realiza anualmente entre maçons, suas esposas e filhos. “O concurso é aberto a toda família maçônica em qualquer potência do território brasileiro, desde que o membro seja regular. Tivemos uma resposta muito positiva este ano, com mais de 80 artigos inscritos. Escolhemos os 42 melhores para compor nosso terceiro volume”, explica Eugênio Maria Gomes, organizador da obra e presidente da AMLM.

Para o terceiro volume, o tema proposto foi “Corrupção – A raiz de todos os males”. Os autores abordaram tanto questões políticas quanto as situações em que a honestidade do cidadão comum é posta à prova. “É um tema polêmico, que envolve as insatisfações de todo o povo brasileiro. A maçonaria tem um papel fundamental em disseminar boas práticas para evitar que esse mal continue. Os artigos do livro nos levam a uma reflexão de que apenas com a educação nós conseguiremos reverter esse quadro drástico da nossa história”, comentou o grão mestre do GOB-MG, Cláudio William Alves, prefaciador do livro.

Os autores do livro classificaram como enriquecedora a experiência de escrever os artigos. “A leitura e a escrita, que são pregadas nesse evento de hoje, são de grande valia para a educação. Agradeço pela oportunidade de participar dessa obra”, afirmou Henrique Guimarães. “É um grande aprendizado. O tema deste ano foi muito importante, espero que a iniciativa tenha continuidade por muito tempo”, declarou Carlos Oliveira.

HOMENAGENS

A professora Miriam Mangelli, presidente da FUNEC, recebeu uma medalha da AMLM pelo trabalho que a instituição vem realizando em prol da educação e da cultura no Leste de Minas Gerais. “Fico muito lisonjeada e também parabenizo a maçonaria pelas belas iniciativas que move, principalmente na área da educação. A entidade tem uma grande responsabilidade social pela força que possui”, afirmou. Na oportunidade a AMLM agraciou também com uma medalha o grão mestre do GOB-MG, Cláudio Willian Alves.

Os autores do terceiro volume da série “Obreiros em Tempo de Articulação” também foram homenageados. Cada um recebeu uma placa do GOB-MG pela participação na obra, inclusive o organizador, Eugênio Maria Gomes, que foi parabenizado pelos 10 anos de carreira como escritor.

São autores do livro:

Adenilson Souza Cunha Júnior

Afrânio Moraes de Oliveira

Alessandro Carvalho de Sousa

Alexandre Julião Dias

Álisson Lívio Gonçalves Corrêa

Antônio Pereira da Silva

Carlos José Pereira de Oliveira

Cléscio Galvão

Danilo Bruno Louro de Oliveira

Djalma Diniz

Eduardo Luiz da Mata Gonçalves

Élcio José Martins

Ezio Leonardo de Melo Marques

Flávio de Abreu Radamarker

Franklin dos Santos Moura

Gil Ferreira de Mesquita

Glauber Santos Soares

Guilherme Augusto Vieira Dib

Hélio Rezende

Henrique Guimarães Silva

Itair Camargo

José Antonio de Mattos

José Maria de Carvalho

José Ronaldo Viega Alves

Joséllio Medeiros de Freitas Carvalho

Júlio César Ferreira

Kleber de Souza Duarte

Luan Francisco Magalhães Claudino

Luiz Gustavo de Oliveira

Marcos Miguel da Silva

Maria Carolina Fernandes Oliveira

Milton Roberto de Castro Teixeira

Milton Yoshio Narita

Nathália da Silva Alves

Reinaldo Sérgio Garcia

Rocelito Paulo Pinto

Rodson Silva Morais

Rogério Vaz de Oliveira

Sócrates José de Queiroz dos Santos

Thales Alves Aguiar

Thiago Ribeiro de Carvalho

Walber Gonçalves de Souza