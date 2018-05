Presidente da OAB Minas visita Caratinga

CARATINGA -Na semana passada a OAB de Caratinga recebeu o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional de Minas Gerais, Antônio Fabrício de Matos Gonçalves. Na ocasião, o presidente Antônio Fabrício proferiu palestra sobre o tema “As Principais Alterações do Direito do Trabalho após a Reforma Trabalhista” e aproveitou para entregar a carteira de identidade profissional aos novos advogados e estagiários inscritos na Subseção de Caratinga. A solenidade aconteceu no Salão Brilhante do Vind’s Plaza Hotel, onde foram entregues sete carteiras definitivas e outras sete de estagiários.

Também compuseram a mesa, o presidente da 8ª Subseção da OAB/MG, Samuel André Carlos Franco; o presidente da 72ª Subseção da OAB/MG, Eduardo Figueiredo Rocha (OAB Ipatinga); o presidente da 86ª Subseção da OAB/MG (OAB Inhapim), Jésus Sanches Abreu; e o conselheiro seccional, Giuliano Almada de Oliveira.

Mestre e doutorando em Direito do Trabalho, Antônio Fabrício destacou, em sua palestra, os principais pontos da reforma trabalhista, abordando seus impactos na advocacia. O presidente da OAB/MG acredita que a reforma afeta e veda, em grande parte, o acesso à justiça trabalhista, dificultando o trabalho do advogado.

Após a palestra, o presidente da seccional mineira se reuniu com os advogados da subseção para um jantar. Na oportunidade, a diretoria da OAB Caratinga homenageou Antônio Fabrício pela passagem de seu aniversário.

Prestaram Compromisso os advogados:

Grasiele Bernardes Faria Campos

Maria Amélia Sousa rodrigues

Marilene de Freitas Pinto

Nízia Maria da Silva

Pedro Henrique Silva Lopes

Reinaldo Freitas da Costa

Sávio Nikolas Silva de Oliveira

Estagiários: