Acusado de homicídio em São Candido é preso em Ipatinga

DA REDAÇÃO – As equipes da Polícia Civil cumpriram na tarde desta quinta-feira (2), em Ipatinga, mandado de prisão contra John Wesley Silva Neves, de 22 anos, o “Johninho”, assassino confesso de Leonardo Cristino Ferreira de Paiva, de 40 anos. O homicídio aconteceu na avenida Capitão João Franco, no distrito de São Cândido, em Caratinga, no dia 30 de março de 2018, na sexta-feira da Paixão

Os policiais civis foram informados que Johninho, que agiu no crime juntamente com um adolescente de 15 anos, estava escondido em Ipatinga, na casa de familiares, na rua Santarém, no bairro Veneza II. A residência foi abordada e o fugitivo da Justiça foi encontrado e cumprida a ordem judicial expedida pela Justiça da Comarca de Caratinga.

O delegado regional Thiago Alves Henriques disse que os policias de Ipatinga deram apoio aos colegas de Caratinga para a captura do fugitivo. “Em razão das investigações serem de Caratinga e do processo correr naquela Comarca, ele será encaminhado para o presídio de lá, onde ficará à disposição da Justiça”, explicou o chefe da 1ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Ipatinga.

Autor alegava que temia ser morto

John Wesley em conversa exclusiva com o Diário do Aço, confirmou ter atirado contra Leonardo, mas se defendeu alegando que foi ameaçado de morte em uma desavença ocorrida em um bar, no distrito de São Cândido, na véspera do crime. “Ele ficou tentando brigar com meu irmão mais novo. Aí, depois ele partiu para cima de mim, entendeu? Bateu e falou que ia me dar dois tiros na cara”, alegou.

Johninho alegou que não planejou o crime e nem o premeditou, afirmando que agiu por temer ser morto por Leonardo. “Medo de morrer. O cara fala que vai dar dois tiros na cara da gente. Todo mundo do bar escutou”, ressaltou o preso afirmando que a arma de fogo, um revólver calibre 32, foi jogada fora durante a fuga após o crime e confirmou a participação do adolescente no crime, pilotando a motocicleta.

O menor infrator de 15 anos já foi localizado pela Polícia Militar, em Vargem Alegre, no dia seguinte ao homicídio. Este adolescente confirmou os dizeres de Johninho que apenas pilotou a moto usada na fuga após os tiros, efetuados pelo comparsa, contra a vítima. Leonardo foi atingido no peito, nas costas e em um dos braços.

Informações: Diário do Aço