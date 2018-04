Escolas municipais e estaduais do Bairro Santa Cruz, igreja e Funcime realizam manhã de reflexão e apresentações artísticas

CARATINGA- A manhã desta sexta-feira (27) foi diferente para alunos das escolas estaduais Professor Joaquim Nunes e Juarez Canuto de Souza; municipais Barquinho Amarelo e Luiz Antônio Bastos Côrtes; além de assistidos da Fundação Cidade dos Meninos (Funcime). Em parceria, a Paróquia Senhor Bom Jesus e a 6ª Superintendência Regional de Ensino (SRE) de Caratinga promoveram a ‘Caminhada pela paz e superação da violência’.

Após cumprirem o percurso, os estudantes se reuniram na Escola Estadual Professor Joaquim Nunes, o NEEC, onde aconteceram apresentações artísticas.

Giuliane Quintino, uma das organizadoras e representante da Superintendência Regional de Ensino, enaltece o objetivo do projeto. “Vem trazer essa consciência de paz, humildade, cada um valorizar as diferenças, porque assim através do respeito entre todas as escolas, a Funcime, podemos mostrar para o nosso bairro que temos coisas positivas e que unidos podemos superar a violência. Os alunos abraçaram com muito carinho, entusiasmo e amor. Há um mês o padre me fez a proposta de fazer um evento juntando as escolas, a Superintendência abraçou esse evento, todas as escolas estaduais e municipais, a Funcime, trabalhando canções, parlendas, poemas, redações e hoje é a culminância com a nossa caminhada e com as apresentações”.

O grande ponto de partida para este evento foi a o tema da Campanha da Fraternidade 2018: ‘Fraternidade e Superação da Violência’, como explica o pároco, padre Matias José Pereira. “Refletimos sobre o que a nossa sociedade tem feito como iniciativa para superar a violência. Não se trata tanto de mapear as áreas de violência do país, mas, sobretudo, levantar as atividades que já acontecem e visam a superação dessa violência. Como um gesto concreto aqui de nossa paróquia, nós promovemos em comunhão com as escolas do nosso bairro e também a Funcime, esse projeto de as crianças na escola já estarem trabalhado este tema”.

Para o padre, a consciência de não praticar a violência é uma lei escrita no coração do ser humano. “Nós acreditamos como igreja que não são as leis do estado que irão dar o resultado de superação da violência, se primeiro não começar no coração. E aí começando por nossas crianças, adolescentes e jovens nossa esperança é muito maior”.

O ambiente de debate chamou a atenção dos estudantes, que aprovaram a iniciativa. É o caso de Bruna Vitória, 14 anos, Escola Estadual Juarez Canuto de Souza. “Achei muito interessante porque não só em nossa cidade, mas em todo o Brasil está tendo muita violência, abandono de animais, maus tratos a pessoas. É a primeira vez que participo e gostei. E também é importante lutar contra o preconceito, eu já sofri, já fui zoada pela cor da minha pele, mas mesmo assim deixei pra lá. Ainda está tendo muita discriminação”.

Thauane Aparecida, 14 anos, que também é aluna da Escola Estadual Juarez Canuto de Souza, ressalta o impacto que a reflexão sobre o tema já causou e os resultados que ainda pode alcançar. “Algumas pessoas não deram tanta importância, mas na minha sala ficamos muito felizes com o projeto, fizemos até alguns cartazes, com imagens de alguns tipos de violência que ocorrem no mundo. E é bom porque assim os alunos ficam cientes e evitam a violência, não só na escola como dentro de casa e na rua. Com certeza agora após o evento a cabeça de muita gente mudou, porque eles vão ter uma consciência sobre o que é a violência e o porquê evita-la”.

Tenente Jefferson também acredita no potencial do trabalho desenvolvido e enfatiza que a Polícia Militar tem orgulho em fazer parte do projeto. “Sem dúvida já está colhendo e ainda vai colher muitos frutos, resultados positivos. Aproveitamos a oportunidade para parabenizar os organizadores do evento, as escolas, a Funcime, igreja e todos que estão fazendo parte desse belíssimo projeto. A Polícia Militar se coloca como parceira junto à comunidade, procuramos estar cada vez mais próximos das pessoas e prestando um trabalho de qualidade, a fim de que projetos interessantes como esse realizado aqui possam ter resultados excelentes como já temos visto que este está tendo”.