Hospital se pronuncia sobre caso de paciente que está em coma

CARATINGA– Na edição da última quarta-feira (25), o DIÁRIO trouxe reportagem sobre o caso de Poliana Cândido Pereira, 24 anos, moradora da Rua João Cavati Sobrinho, Bairro Santa Cruz. A família alegou que as 23h de domingo (22), Poliana deu entrada na maternidade, no entanto, recebeu alta poucas horas depois, o que causou “estranhamento” aos familiares. “Ela estava vomitando e sentindo fortes dores no estômago. Eles só colocaram ela no soro, deram um remédio para vômito e pra dor. Às 3h30 de segunda-feira (23) deram alta para ela, falaram que era para levar pra casa. Eu ainda queria que ela ficasse na minha casa comigo, ela não quis ir, quis ficar na casa dela e mora sozinha”, disse Carla Viana.

No entanto, horas depois, por volta de 15h, a família teria encontrado Poliana desacordada em sua casa, socorrendo novamente para o hospital. “Logo em seguida eles desceram com ela, fizeram uma cesariana, retiraram a criança, que disseram que já estava morta. Disseram que ela teve eclampsia. E agora o estado da Poliana é grave, os médicos falaram que ela tá em coma”.

Sobre este assunto, o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora encaminhou ontem uma nota de esclarecimento, que segue na íntegra