Projeto da Escola Jairo Grossi estimula a imaginação e a criatividade dos alunos

CARATINGA – A formação das crianças vai além do ensino regular. Estimular a demonstração da alegria e dos sentimentos também faz parte de uma educação completa. A Escola Professor Jairo Grossi contribui para que seus alunos tenham espaço para essa expressividade por meio do projeto “Brincando e Recitando Poesias”.

Um dos objetivos do projeto é trabalhar a descontração. Aquela criança que é muito tímida tem a oportunidade de se expressar, expressar os sentimentos, os desejos e as vontades. “A poesia é necessária ser trabalhada na Educação Infantil, assim como a rima, a parlenda. Esse trabalho nos auxilia no processo de alfabetização no decorrer do ensino. Então nós escolhemos esse ano o recital de poesias para encantar os pais e os familiares”, explicou a supervisora pedagógica da Escola Prof. Jairo Grossi, Angélica Nunes Cota.

Um trecho do poema “Convite”, do escritor José Paulo Paes, é um estímulo a participar desse universo literário que auxilia no desenvolvimento linguístico e estimula a imaginação: “Como cada dia é sempre um novo dia, vamos brincar de poesia?”.

A professora Alessandra da Costa Lanes conta que, além da imaginação, a escola trabalha a poesia como gênero textual. “Eles conhecem algumas características da poesia, como as estrofes, o que são os versos, a abordagem linguística, a espontaneidade, a maneira como eles vão se apresentar, a socialização com as outras turmas. E esse é um projeto que é realizado de forma interdisciplinar”.

Vestidos de bichinhos, de fazendeiros ou de zebras, ficou difícil saber quem se divertiu mais. Quase não deu pra aguentar tanta fofura. A mãe Priscila Lage confirma: “Eu acho esse trabalho muito importante porque eles aprendem a lidar com o público, a falar na frente das pessoas e as crianças ficam na maior ansiedade para se apresentar. E vê-los lá na frente, as mães faltam chorar, né. E isso enche a gente de orgulho”.