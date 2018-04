Funec-Casu participa de Congresso Brasileiro de Equoterapia em Florianópolis

Psicólogo do CASU – Centro de Reabilitação Funec ministrou palestra apresentando pesquisa científica de sua autoria no V Fórum Latino-americano de Equoterapia

DA REDAÇÃO – A Fundação Educacional de Caratinga – FUNEC, representada pelo psicólogo Edcarlos Freitas, que atua no CASU – Centro de Reabilitação FUNEC, participou do VII Congresso Brasileiro de Equoterapia. O evento aconteceu nos dias 11, 12 e 13 de abril em Florianópolis, capital de Santa Cantarina e contou com a presença de participantes do Brasil, Chile, Argentina e Uruguai. O tema escolhido para 2018 foi: “Equoterapia Realizando Sonhos”.

Edcarlos Freitas ministrou palestra apresentando pesquisa científica de sua autoria no V Fórum Latino-americano de Equoterapia, apresentou o livro “Equoterapia – Teoria e Prática, lançado pela Funec-Casu em 2017, para os mais de 500 participantes do Congresso, além de trocar experiências com profissionais da área e relatar inúmeros casos de sucesso obtidos graças à Equoterapia no Centro de Reabilitação Funec Casu.

De acordo com a médica Daniela Fonseca Genelhu Soares, diretora Geral do CASU, os trabalhos com a Equoterapia no CASU – Centro de Reabilitação Funec já se tornaram referência no Brasil. “Somos hoje o maior centro de Equoterapia do País e esse trabalho está muito bem documentado e também registrado em três livros, num trabalho pioneiro no qual lançamos, no ano passado, o terceiro volume. Neles, os autores apresentam uma atualização da dinâmica de boas práticas e protocolos que ressaltam a melhora da qualidade de vida dos praticantes da Equoterapia no Brasil e no exterior. Assim, demonstramos a grande satisfação da participação de um de nossos colaboradores divulgando o resultado de sua pesquisa científica, levando o nome da Instituição num congresso internacional de tamanha importância”.

O psicólogo conta que o tema de sua pesquisa científica baseou-se em um estudo prático sobre os níveis de sobrecarga de pais e cuidadores de crianças e adolescentes com deficiências antes e depois de um período de tratamento na Equoterapia no CASU – Centro de Reabilitação. “Esse estudo se propôs a detectar e avaliar a intensidade das situações frustrantes vividas por pais e cuidadores de crianças e adolescentes com deficiências diversas, as suas preocupações quanto ao futuro e à sobrevivência dos filhos, os quais se apresentam como motivos para que estes se percebam sobrecarregados habitualmente e investigar se tal nível de sobrecarga dos pais sofreria qualquer alteração com a prática da Equoterapia pelos seus filhos”.

OBJETIVO DO ESTUDO

Edcarlos Freitas concluiu, graças à pesquisa, que foi devidamente aprovada pelo Comitê de Ética do UNEC – Centro Universitário de Caratinga, que “a prática da Equoterapia, tem se apresentando um tratamento eficaz na reabilitação de diversos quadros clínicos e deficiências”.

Para chegar a esse resultado, ele conta que começou a pesquisa comparando respostas fornecidas por pais e cuidadores. “Preparamos um questionário padronizado, elaborado para investigar os níveis de sobrecarga aos quais pais e cuidadores de pessoas com deficiência se encontram expostos habitualmente, buscando comprovar uma possível diminuição nesses níveis de sobrecarga, tendo como ponto de referência a prática da Equoterapia de seus filhos, de modo que, por meio dos resultados obtidos no estudo atual, pode-se inferir que os benefícios dessa prática, por crianças e adolescentes com deficiências, provocam a queda dos níveis de sobrecarga habitualmente sentida por seus pais e cuidadores”, finaliza.