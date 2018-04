Somente neste ano, 11 nascentes foram recuperadas em Santa Bárbara do Leste

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Onze nascentes recuperadas; esse é o incrível número obtido pela equipe da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente apenas em 2018, com o apoio do Governo Municipal. Para a prefeita Wilma Pereira, esse trabalho representa uma grande conquista, uma vez que a equipe tem beneficiado os agricultores do município com a busca constante pela proteção da água, “que é a verdadeira fonte da vida”.

Segundo o secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Célio Maia, durante esse ano foram recuperadas sete nascentes no Córrego do Caratinguinha, uma no Bananal e três no Córrego do Córrego do Lage. Ele ressaltou que esse trabalho aumenta a quantidade de água devido à limpeza e proteção realizada no local e que dentre as nascentes recuperadas, “foi possível constatar que uma delas tem a capacidade de vazão de até 48 mil litros d’água diários, o que mostra o quanto o município se destaca através de suas riquezas naturais”.

O secretário disse ainda que desde 2017, já foram protegidas e recuperadas 21 nascentes e que em breve esse número irá aumentar ainda mais.