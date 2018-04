Partidos devem entregar lista atualizada de filiados até esta sexta-feira (13)

Conforme dados da Justiça Eleitoral com referência em março são 6.181 filiados a partidos políticos em Caratinga

DA REDAÇÃO- Os 35 partidos políticos registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) têm até a próxima sexta-feira (13) para enviar a relação atualizada de seus filiados em todo o país. Essa regra é prevista na Lei nº 9.096/1995, segundo a qual as legendas devem entregar, anualmente, a lista aos juízes eleitorais de cada localidade sempre na segunda semana dos meses de abril e outubro.

A filiação partidária é um dos requisitos para o registro de candidatura a cargos eletivos. Assim, para concorrer, o candidato deverá estar filiado à legenda pela qual pretende concorrer com seis meses de antecedência. As eleições deste ano ocorrerão no dia 7 de outubro, sendo assim, o prazo de filiação é dia 7 de abril.

Além dos nomes dos filiados, a lista deve trazer informações como a data da filiação e o número do título de eleitor de cada um, bem como a seção eleitoral em que aqueles filiados estão inscritos para votar. A lei também delegou à Justiça Eleitoral a função de publicar essas listas e arquivá-las.

FILIAWEB

As informações são enviadas eletronicamente por meio do sistema Filiaweb, aplicativo que permite a interação on-line com o Sistema de Filiação Partidária. Após receber a relação dos filiados, o TSE inicia o procedimento de identificação das duplicidades de filiação partidária, isto é, destaca as pessoas que figuram no sistema como ligadas a mais de uma legenda.

A legislação eleitoral determina que, se a relação de filiados não for enviada pelos partidos até o prazo fixado no provimento da Corregedoria-Geral Eleitoral (CGE), a filiação constante na última relação remetida à Justiça Eleitoral permanecerá inalterada.

O cronograma da CGE prevê a divulgação da relação oficial de filiados a partir do dia 18 de abril, conforme o Provimento nº 4/2018.

A última listagem entregue à Justiça Eleitoral, em outubro do ano passado, está disponível no sistema Filiaweb e contabilizava 16.692.728 eleitores filiados a partidos políticos no País.

ESTATÍSTICAS

Uma novidade dos últimos anos é que o TSE mantém atualizada uma área de estatística de filiados. Isso porque, com a informatização dos procedimentos, no momento em que o partido filia ou desfilia um novo membro, ele pode alimentar o sistema Filiaweb, que passa a ser atualizado em tempo real.

Apesar de não ser uma exigência legal, o TSE informa os novos dados de filiados após o fechamento do mês. Ou seja, a cada mês, o TSE informa os dados de filiados atualizados no mês anterior. Os dados de março mostram que o partido com maior número de filiados é o PMDB, com 2.396.880 membros, representando 14% do total de filiados em todo o país.

Já especificamente em Caratinga, conforme os dados também com referência março de 2018, constam 6.181 eleitores filiados. O partido com maior número de filiados é o PMDB, com 1.572 membros, ou seja, 25,4% do total. Em seguida o PSDB com 569 filiados (9,2%).

PARTIDOS E FILIADOS EM CARATINGA *

Partido Eleitores filiados % AVANTE 74 1,197 DEM 465 7,523 PC DO B 70 1,133 PDT 469 7,588 PEN 9 0,146 PHS 81 1,31 PMB 9 0,146 PMDB 1.572 25,433 PMN 36 0,582 PODE 30 0,485 PP 525 8,494 PPL 5 0,081 PPS 92 1,488 PR 409 6,617 PRB 46 0,744 PROS 80 1,294 PRP 11 0,178 PRTB 51 0,825 PSB 158 2,556 PSC 101 1,634 PSD 90 1,456 PSDB 569 9,206 PSDC 63 1,019 PSL 117 1,893 PSOL 71 1,149 PSTU 11 0,178 PT 352 5,695 PTB 496 8,025 PTC 15 0,243 PV 71 1,149 REDE 19 0,307 SD 14 0,227

Total: 6181

*Dados de março de 2018