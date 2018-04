Ladrões rendem vítimas e roubam 1.600 reais

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Na manhã de sábado (7), um assalto foi registrado em um bar localizado às margens da BR-116, córrego Maringá, zona rural de Santa Bárbara do Leste. Os bandidos fugiram levando 1.600 reais.

De acordo com as vítimas, dois indivíduos chegaram em uma moto Honda CG, cor azul. Eles estavam armados com revólveres e anunciaram o assalto. Os marginais pegaram 1.500 reais que estavam no caixa do estabelecimento e 100 reais de uma pessoa que se encontrava no bar.

Após o crime, os autores fugiram sentido a Santa Rita de Minas e entraram na estrada que dá acesso ao córrego Caratinguinha.

Os autores não tinham sido detidos até o final dessa edição.