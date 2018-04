Vem aí: 4ª edição do Torcida LoL Caratinga

CARATINGA- Evento criado de jogadores para jogadores. Local para conversar e trocar experiências com outros jogadores, além de participar de quizes, curtir comidas, bebidas e atrações próprias dos locais do evento e da organização. A quarta edição do Torcida LoL Caratinga Caratinga já tem data marcada. Amanhã, os fãs do E-Sport poderão acompanhar e torcer na final do evento de LoL mais disputado do mundo: o Campeonato Brasileiro de League Of Legends (CBLoL) 2018.

A primeira etapa está definida: KaBuM e Vivo Keyd. A final do 1º Split será exibida às 13h, na Churrascaria Casarão, situada à Avenida João Caetano do Nascimento, 712. O primeiro convite para o evento já foi feito nas redes sociais, pelos jogadores da Vivo Keyd, o caratinguense Micao (atirador) e Jockster (suporte), que em vídeo, afirmaram que contam com a torcida dos caratinguenses.

Além do título, também está em jogo uma vaga no MSI 2018, como explica Izau Christofer, um dos organizadores do Torcida LoL Caratinga. “O Mid-Season Invitational (MSI) é um torneio anual League of Legends, organizado pela editora Riot Games desde 2015. É o segundo torneio internacional de League of Legends mais importante do que o Campeonato Mundial. O evento apresenta os campeões Spring Split das cinco principais ligas regionais competitivas do League of Legends”.

Os ingressos estão disponíveis pelo preço de R$ 15 antecipadamente, nos seguintes pontos de venda: Loja Tribus- Rua Raul Soares, 26; Escritório do Lucianno Fera- Rua João Pinheiro, 107 e Ultra Segurança e Eletrônica: Rua Raul Soares, 354. Na portaria do evento, o valor é de R$ 20.

O evento contará com sorteios de 10 skins aleatórias, dois cartões de RP, três camisas Sobre LoL, um teclado gamer e um headphone. Ainda haverá a entrega de brindes, como baú e chave para os 50 primeiros que chegarem e caneca do evento para os 100 primeiros ingressos vendidos.

“O evento além de ser oficial do Riot Games, temos vários parceiros locais, fazendo assim ser possível a sua realização, como a empresa Irmão Supermercados; todos os nossos pontos de venda, e agradeço muito à família do Micael Rodrigues ‘Micão’ por essa amizade que tenho com ele e a família e pelo apoio. Só agradeço a todos que fazem questão de marcar presença nos eventos e estão sempre contribuindo para o crescimento do cenário. Já realizei três Eeventos Torcida LoL, um encontro com o Micão quando ele veio visitar a terra natal e uma caravana para a final do CBLOL 2017 que ocorreu em BH. Fico muito feliz pelo público estar sempre presente e apoiando o evento”, finaliza Izau.