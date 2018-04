AUTOSSABOTAGEM, 3 PASSOS PARA ACABAR COM ELA

Primeiramente, o que é autossabotagem? Fala-se tanto sobre o assunto e muitas pessoas ainda não entenderam o real sentido dela e como funciona em nossa rotina.

Autossabotagem é quando eu me prejudico em algo, porém de forma inconsciente, sem perceber que o que estou fazendo não irá trazer o resultado que eu desejava.

Ela é pior ainda quando vem com a vitimização! Sei que é uma palavra forte, mas faz parte do ser humano se fazer de vítima desde as pequenas até as grandes situações. Em vários casos isso pode vir a acontecer, como por exemplo: não estou ganhando mais por causa da crise, meu relacionamento não melhora porque meu marido/esposa não colabora, não faço exercício físico porque não tenho tempo… Enfim, em todos esses casos a pessoa está se colocando como vítima da situação, retirando de si a responsabilidade pelo que vem vivendo e colocando na crise, na política, na esposa/marido, e até no tempo. E por esse motivo, nenhuma mudança acontecerá com ela, visto que o comando que ela envia pro cérebro automaticamente é: “a culpa não é minha, então não tenho como resolver”.

Autossabotagem é quando você envia por várias vezes esses comandos de “não”, por exemplo: Não consigo, não sei, não é minha responsabilidade, entre outros. Seja verbalizando claramente cada frase desta ou outras frases que levam a mesma interpretação.

Enquanto você continuar no lugar da vítima, repetindo esse tipo de fala ou se justificando sempre, nada irá acontecer da forma que você deseja, e daqui 5 anos você estará no mesmo lugar se lamentando.

Então hoje te darei 3 passos para que saia deste ciclo de autossabotagem, mas saiba que ler o exercício e fazer o exercício escrito, são coisas completamente diferentes. E acredite, caso você não coloque no papel tudo que falarei agora, está se sabotando novamente. Sinceramente, pra mim não fará diferença se você escrever ou não, mas para os seus resultados fará total diferença, então escolha o que acredita ser melhor pra você, e vamos lá. (Só leia o próximo passo, após realizar o anterior)

– Escreva 5 desejos que deseja cumprir até o fim do ano.

– Agora escreva 5 motivos pelos quais você ainda não os alcançou. (5 motivos para cada desejo, no total serão 25)

– Após escrito, analise e marque quais desses motivos você vem colocando um culpado.

Pronto, o primeiro passo é sempre gerar consciência do que vem acontecendo. E agora cabe a você!

Qual a ação que irá te tirar desse lugar hoje?

O que você decide fazer?

Tem poder quem AGE!