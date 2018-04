Funec-Casu inicia importante campanha de doação de sangue

Enfermeiras captadoras do CASU – Hospital Irmã Denise participaram de treinamento no Hemocentro Regional de Governador Valadares pertencente à Fundação Hemominas e organizaram a viagem dos doadores de sangue

DA REDAÇÃO – Iniciando a Campanha de Doação de Sangue, o Casu – Hospital Irmã Denise recrutou colaboradores que se voluntariaram a participar da coleta que foi realizada na manhã de ontem na Fundação Hemoninas, em Governador Valadares. Os voluntários receberam transporte e alimentação e demonstraram-se satisfeitos com a ação.

A enfermeira Eloiza Estefani Pereira de Paiva é uma das voluntárias que participaram da ação. Ela conta que sempre teve vontade de doar sangue. “Considero a doação um gesto de amor ao próximo, de ajuda, de caridade, mas antes não tive essa oportunidade. A doação de sangue pode salvar vidas de pessoas que você nem sequer conhece. É totalmente seguro. Cada doador passa por uma triagem, onde é investigado sobre sua saúde de forma sigilosa para conferir segurança ao doador e ao receptor. O sangue doado é “reposto” ao organismo, não faz falta ao doador, e não doí nada além de uma picadinha como em um exame de sangue”.

A diretora de Assistência do CASU Paula Cristina da Silva Botelho explica que o CASU – Hospital Irmã Denise enviou duas captadoras para um treinamento no Hemocentro Regional de Governador Valadares pertencente à Fundação Hemominas. “Esse treinamento aconteceu no dia 20 de março. Após o treinamento, as captadoras, enfermeiras, Rosilene de Oliveira Lessa e Alessandra Cássia Damasceno realizaram um excelente trabalho ao recrutarem doadores no CASU que se voluntariaram ao processo de doação de sangue”.

Eloiza aproveitou a oportunidade e se cadastrou para ser também doadora de medula óssea. “Agora meu nome está no banco de dados do Redome. Encorajo a todos que ainda não são doadores para procurarem mais informações no Casu – Hospital Irmã Denise, no banco de sangue, pois vale a pena. É gratificante e o Hemominas mantém um ambiente acolhedor e uma equipe humana, favorecendo o ato da doação. Eu recomendo!”.

IMPORTÂNCIA DA DOAÇÃO DE SANGUE

Paula Botelho ressalta que são diversas as condições clínicas, cirúrgicas e traumáticas que podem levar o indivíduo a necessitar de uma transfusão. “Dessa forma, um único doador poderá ajudar a salvar pelo menos três vidas, uma vez que o sangue total por meio de processos físicos denominados centrifugação e congelamento é possível separar seus diversos componentes (concentrado de hemácias, concentrado de plaquetas, plasma fresco e crioprecipitado), que possibilita ao paciente receber o componente que esteja indicado de acordo com a sua necessidade”

A diretora de assistência do CASU destaca, ainda, que o CASU – Hospital Irmã Denise “abraça” essa nobre causa e vem mobilizando seus colaboradores, alunos e demais membros da sociedade local a se engajarem no ato de doação. “Ressaltamos que todos os interessados poderão procurar nossa unidade e se cadastrarem para este processo, mesmo fora das campanhas da Fundação Hemominas estaremos captando estes doadores aptos de forma voluntária para novas idas ao Hemocentro Regional de Governador Valadares. O processo de doação é um ato de amor e de solidariedade ao próximo. É rápido e não traz nenhum prejuízo à saúde e acima de tudo salva vidas”.

Condições básicas para a doação de sangue

– Ter e estar com boa saúde

– Pesar acima de 50 kg

– Não ter tido hepatite após os 11 anos de idade

– Ter entre 16 e 69 anos. Jovens de 16 e 17 anos somente poderão doar se acompanhados dos responsáveis legais ou portando autorização desses, com firma reconhecida em cartório. Pessoas com mais de 61 devem ter realizado pelo menos uma doação até os 60 anos.

– Dormir bem na noite anterior à doação. Outras condições que também podem impedir a doação serão avaliadas por um profissional de Saúde durante a triagem clínica.

– É obrigatória a apresentação, no ato da doação, do documento original de identidade com foto, emitido por órgão oficial.