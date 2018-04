Pedro Leitão deixará Secretaria para se dedicar a pré-candidatura a deputado federal

Caratinguense se desligará da pasta de Agricultura, Pecuária e Abastecimento nesta sexta-feira (6)

CARATINGA- O caratinguense Pedro Leitão se desligará na sexta-feira (6) da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SEAPA). A exoneração do cargo, a pedido, se dá em virtude da necessidade de cumprir o prazo de desincompatibilização previsto pela Justiça Eleitoral, pois Pedro pretende se candidatar a deputado federal no pleito de 2018.

A desincompatibilização representa o afastamento obrigatório de cargo público do postulante a candidato até um determinado prazo antes da eleição. A medida busca assegurar que não haja nenhum tipo de influência por parte daquele que já ocupa cargo público e deseja concorrer novamente, além de zelar pela igualdade dos candidatos na disputa.

A informação foi confirmada por Pedro, durante evento de lançamento oficial dos voos do Programa Voe Minas Gerais, em Caratinga. “Foi o maior desafio da minha vida (ser secretário de governo) e estou procurando fazer da melhor forma possível. Mas, a partir do dia 7 vou me dedicar a outro projeto, foram muitos pedidos, incentivo, o Adalclever me incentivou muito e vou junto com uma grande equipe tentar uma cadeira na Câmara dos Deputados Federais. Esse é o objetivo, acho que a região precisa de uma renovação nos seus representantes e vou me colocar à disposição para isso. Pretendo ser um candidato de Minas Gerais, é lógico que sou de Caratinga, da região e vou me colocar também como uma pessoa disponível para trabalhar pela região toda. A minha trajetória passa pela educação, agricultura agora e também pela juventude, oportunidade, melhorar a vida das pessoas. Essa é a intenção”.

Pedro Leitão assumiu a secretaria de governo em janeiro do ano passado. Pouco mais de cinco meses à frente da pasta, quando já era apontado como possível candidato a deputado, ele concedeu uma entrevista à Reportagem e falou sobre esta questão. “No momento, a prioridade é realizar um trabalho de excelência à frente da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, contando sempre com a parceria de nossas vinculadas Emater-MG, IMA e Epamig. Essa é também uma grande oportunidade de aprendizado e preparação para novos desafios”, disse.

Ainda não se sabe quando o PV, partido no qual Pedro Leitão é filiado, lançará oficialmente sua pré-candidatura.