PRF inicia Operação Semana Santa 2018

DA REDAÇÃO – A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia a Operação Semana Santa 2018. O reforço de policiamento e fiscalização de trânsito começa hoje e se estende até o domingo de Páscoa (01) e tem o objetivo de minimizar riscos de acidentes e assegurar a segurança e fluidez nas rodovias federais que cortam todo o país.

Em todo o feriadão o foco da PRF está voltado às infrações que causam maior letalidade nas vítimas de acidentes de trânsito. São elas: ultrapassagem proibida, excesso de velocidade e embriaguez ao volante. O uso do cinto de segurança, capacete de segurança e dispositivos de retenção (no caso de transporte de crianças) também serão cobrados, pois apesar de não evitarem que os sinistros ocorram eles são indispensáveis para diminuir lesões quando há o acidente.

Dicas para uma viagem segura

A PRF enumera algumas dicas que considera importantes para minimizar riscos de acidentes.

– Antes de viajar, faça a revisão do veículo! Verificar o estado dos pneus (inclusive do estepe), a palheta de limpadores de para brisa e sistema de iluminação e sinalização do veículo, por exemplo.

– Lembre-se que acender o farol baixo durante o dia é obrigatório a todos que transitam pelas rodovias do país.

– Respeite o limite de velocidade da via. Você pode ser surpreendido com galhos de árvores na faixa de rolamento ou um animal atravessando a pista e terá um tempo maior para reagir se estiver na velocidade adequada.

– Não misture álcool e direção, mesmo que se sinta bem para dirigir. A lei é seca!

– Ao verificar poças d’água na pista, redobre a atenção e desacelere o veículo! A água no asfalto tende a causar aquaplanagem e você deve saber como agir nesses casos. Se verificar que seu veículo perdeu contato com o solo e não responde aos comandos que você faz no volante não entre em pânico. Tire imediatamente o pé do acelerador e segure firme no volante. Não freie! Em alguns instantes o veículo volta a ter contato com o solo.

Restrições de tráfego

A PRF também faz um alerta aos motoristas profissionais: como acontece em todos os feriados prolongados, quando o fluxo nas rodovias aumenta consideravelmente, o tráfego de combinações de veículos de carga (CVC), de combinações de transporte de veículos (CTV) e de outros veículos portadores de autorização especial de trânsito será restrito nos trechos de pista simples em determinados dias e horários.

A restrição tem o objetivo de aumentar a fluidez do trânsito e diminuir o risco de acidentes nas rodovias de pista simples, maior parte da malha viária do país. Portanto, caminhões bitrens com dimensões excedentes, caminhões cegonhas e de transporte de veículos e cargas paletizadas devem obedecer à restrição e não trafegar nos seguintes dias e horários:

Hoje, das 16h às 22h;

Sexta-feira, 30/03/, das 06h às 12h;

Domingo, 01/04/, das 16h às 22h.