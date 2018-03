Acic promove primeiro Café Empresarial do ano

Ladir Firmino foi homenageado com a comenda “Manoel Ribeiro Sobrinho” por ser o empresário do ano de 2017

CARATINGA – A Acic (Associação Comercial e Industrial de Caratinga) realizou na manhã desta terça-feira (27), no Vind’s Hotel, o primeiro Café Empresarial do ano, que foi muito prestigiado por várias autoridades e representantes da classe comercial.

O novo presidente da Acic, Leonardo Satler Mol, o “Léo Canarinho”, ressaltou que o evento está consolidado há quase 20 anos, e ontem teve a oportunidade de homenagear o senhor Ladir Firmino de Oliveira, empresário do ano de 2017, além de trazer um palestrante de Belo Horizonte, Gustavo Guimarães, diretor regional do Senac-MG (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial). “O objetivo deste evento é trazer o fortalecimento para toda classe empresarial, fazer conversar todas as entidades para desenvolver políticas em conjunto e trazer benefícios”, destacou.

Segundo Leonardo, a nova diretoria da Acic tem como prioridade ver as demandas do empresariado junto com sindicato do comércio, da CDL e deixar o Sebrae mais próximo. “Precisamos divulgar as datas comemorativas de maneira mais unificada para que todos tenham a percepção do resultado, fazer uma campanha de natal com melhor representatividade, dentre outras coisas”, ponderou.

Gustavo Guimarães palestrou sobre “Empreendedorismo, cenário econômico e perspectivas empresariais” e disse que o objetivo é mostrar ao empresário que ele além de desenvolver seu papel, que ele deixe de agir isoladamente. “É importante que o empresário se fortaleça com as entidades. O Sindcomércio tem um papel fundamental para poder articular toda esta mobilização e em contrapartida, a Federação do Comércio de Minas Gerais tem condições plenas de apoiar o desenvolvimento dos municípios por meio dessas lideranças. É importante acreditar que é possível fazer um país outro, e esse país outro começa no interior, no pequeno empresário, no empresário que acredita no potencial do seu negócio.”

LADIR FIRMIN

O presidente da Acic parabenizou o senhor Ladir por ter sido escolhido o empresário do ano de 2017. “O senhor Ladir é uma pessoa de muita representatividade e esse ano faz 50 anos de loja, além de atuar no ramo de agropecuária e ser há muito tempo, o presidente da Credileste. Seu nome foi muito bem escolhido”, disse Leonardo.

O prefeito Welington Moreira também fez questão de falar do homenageado. “Temos todas as condições para dizer da sua importância no cenário empresarial do município, independente do status que tenha chegado, demonstrou que a origem é muito importante para fazer o que sempre se almejou e você tem nos dado exemplo vivo com seu dia a dia”.

O senhor Ladir disse se sentir honrado com a homenagem que recebeu. “É uma medalha muito importante, todos que recebem ficam gratos e pra mim não é diferente. Este ano faz 50 anos que meu comércio está estabelecido no mesmo local. Enfrentei todos os problemas financeiros, enchentes desde1973 e Deus nos deu vitória e estamos trabalhando”.

Questionado sobre o segredo para o sucesso, Ladir disse: “persistência, confiança no trabalho, nunca desistir, saber que hoje está difícil, mas amanhã estará melhor”.