Homem passa mal em escadaria, cai e morre

Indícios apontam que houve infarto fulminante

CARATINGA – No início da tarde desta segunda-feira (26), o Corpo de Bombeiros Militares foi acionado para socorrer um homem que havia caído em uma escadaria que fica na rua Augusto de Morais, no Bairro Esperança. No entanto, quando os bombeiros chegaram o homem já estava morto.

Algumas pessoas viram quando o homem, que estava subindo a escadaria, colocou a mão no peito e caiu de costas. De acordo com o cabo Fabiano, a PM chegou ao local e pegou um documento que os bombeiros haviam encontrado ao lado do corpo com o nome de ‘Darlan’. A Polícia começou então a procurar pela família de ‘Darlan’ pois no local, ninguém o conhecia. O militar descobriu que na madrugada de ontem, ‘Darlan’ havia dado queixa de furto em seu veículo na Polícia Civil e que ele morava em outro endereço e não nas proximidades da escadaria onde o corpo foi encontrado.

Em várias redes sociais, a notícia já tinha espalhado que Darlan seria o homem que estava morto, algo que só foi esclarecido quando Perícia Técnica da Polícia Civil chegou, e, ao virar o corpo, constatou que se tratava de outra pessoa.

Na verdade, o homem que teve um mal súbito, caiu e faleceu, é Leomar Gomes de Melo, 40 anos, morador do Bairro Nossa Senhora Aparecida. “Vamos fazer algumas diligências para saber se realmente Leomar é o autor do furto, o que provavelmente deve ser, pois ele tem várias passagens pela polícia por esse tipo de crime, além de estar com os documentos da vítima”, disse o militar.

Dentro do bolso de Leomar a perícia encontrou várias receitas médicas e ao que tudo indica, ele sofreu um infarto fulminante.

Após os trabalhos da perícia, o corpo foi liberado para o serviço funerário.