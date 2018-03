Nasf promove evento para retomada dos encontros da terceira idade em Revés do Belém

BOM JESUS DO GALHO – Girassol é o novo nome do grupo de terceira idade de Revés do Belém que acaba de retomar seus encontros. Na tarde da última quinta-feira, uma equipe multidisciplinar do Nasf (Núcleo de Apoio a Saúde da Família) se reuniu com os idosos nas dependências da creche municipal, onde foram desenvolvidas várias atividades, como aferição de pressão arterial, palestra educativa sobre a prevenção de doenças e a importância de se manter em dia o cartão de vacina. Em seguida, as profissionais do Nasf serviram um café para o grupo Girassol, acompanhado de várias opções de biscoitos, bolos e sucos. O grupo também foi agraciado com brindes do programa de redução de medidas, o Medida Certa.

A programação foi encerrada com uma hora dançante ao som de muito forró. Segundo Diana Tostes, da coordenação do Nasf, o evento é um marco importante na história do grupo, que reúne cerca de 80 pessoas com idade média entre 60 e 90 anos. “Além de poder contar com um novo e amplo espaço para reuniões, a creche municipal de Revés, o grupo também volta à cena com um nome novo”.

Segundo a simbologia das flores, o Girassol representa a luz do sol, a vivacidade, e revela um sentimento de alegria. “Por seu ânimo, por se mostrar tão cheio de vida, esse grupo está muito bem representado por essa flor, o Girassol. Além do mais, a característica do Girassol de se virar em direção ao sol pode ser associada à inclinação do grupo para as atividades físicas que tornam sua vida melhor”, compara Diana.

Josiane Valadares, nutricionista; Elisabete Melo, assistente social; Fernanda Mafra, educadora física; Jéssica, fisioterapeuta, e a psicóloga Paula de Souza integraram a equipe de promoção do evento, sob a coordenação de Diana Tostes.

Após a reunião dos idosos, ainda na creche, foi promovida uma sessão de zumba pelo Nasf, que

manterá as aulas de dança semanalmente no distrito.