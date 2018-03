Doctum realiza papo de empreendedor entre alunos e empresários

Bate-papo sobre empreendedorismo e gestão de serviços com os sócios da Suricato Estúdio de Criação

CARATINGA – No dia 20 de março, os alunos da faculdade Doctum de Caratinga participaram do “Papo de Empreendedor”, um encontro que reuniu alunos dos cursos de Administração, Ciências Contábeis e Ciências da Computação da rede de ensino Doctum em Caratinga.

O objetivo evento foi sensibilizar, motivar e inspirar, alunos dos primeiros períodos da disciplina de Empreendedorismo dos cursos de Administração, Contábeis e Computação e alunos do sétimo de Administração em Gestão de Serviços, promovendo alinhamento entre teoria e prática. Os temas abordados foram: “Empreendedorismo e gestão de serviços” com os sócios da empresa de designer da cidade, Suricato Estúdio.

Os jovens empreendedores, apresentaram aos alunos, um pouco de suas trajetórias profissionais e como surgiu a Suricato Estúdio. Leonardo Haphausck, egresso do Curso de Ciência da Computação da faculdade Doctum de Caratinga, destaca “Viemos aqui na Doctum para dar uma mensagem aos novos alunos, falar um pouco sobre nossa trajetória e encorajar essa galera jovem à empreender e inovar nesse mercado”.

O encontro foi dividido em três momentos, onde os jovens empreendedores se interagiram com os estudantes e professores da instituição. Com a mediação do professor Josester Teixeira, o evento foi dinâmico e informal, o que trouxe para os alunos a visão jovem e criativa da empresa Suricato.

Para os coordenadores dos cursos, este bate papo é uma forma de sair da rotina de sala de aula e investir em atividades dinâmicas que incentivam o comprometimento dos alunos pela graduação. Segundo o professor Josester Teixeira, que idealizou o evento, “trazer exemplos práticos de jovens empreendedores, na área de marketing e Comunicação Visual, para motivar e inspirar alunos, dos primeiros períodos de Ciências Contábeis Administração e Ciência da Computação é de grande importância no início do semestre letivo”.

Além de Leonardo Haphausck, participaram do bate-papo, Magno Dias, Suricato Estúdio, e os colaboradores, Kaynan Freitas e Damião Jr.