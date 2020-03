DIÁRIO faz levantamento de estrutura de atendimento em Caratinga. Deste total, 30 são UTIs

CARATINGA– O DIÁRIO DE CARATINGA realizou um levantamento de informações junto à Secretaria de Saúde e aos equipamentos de saúde da cidade (Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, Hospital Irmã Denise – CASU e Casa de Saúde), para traçar um panorama da estrutura de atendimento em número de leitos e respiradores.

Conforme apurado junto à prefeitura, o município possui atualmente o total de 37 leitos com respiradores. Deste quantitativo, 30 são Unidades de Terapia Intensiva (UTIs).

Veja as informações apuradas por unidade:

UPA

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) não possui UTI, mas quatro unidades de atendimento semi-intensiva, com um respirador cada.

HNSA

O hospital Nossa Senhora Auxiliadora possui UTI adulto tipo II. Trata-se de uma unidade complexa dotada de sistema de monitorização contínua que admite pacientes potencialmente graves, mas que com o suporte e tratamento intensivos, tenham possibilidade de se recuperar. Contém a referida unidade 10 leitos sendo um leito privativo (isolamento).

São oito respiradores convencionais – UTI Adulto, dois portáteis – UTI Adulto, dois portáteis – Sala de Emergência e sete convencionais – UTI Neonatal.

“Salientamos que não somos referência para casos graves e sim pra internação clínica. O hospital está se estruturando para atender possíveis internações clinicas com enfermaria exclusiva para potenciais pacientes de COVID 19”, frisou o HNSA.

CASU

Conforme informações da Secretaria de Saúde, o Hospital Irmã Denise – CASU possui 10 leitos de UTI via SUS e 10 particulares.

Em nota, o CASU informou ainda que possui 30 leitos de Centro de Terapia Intensiva (CTI) sendo destes 20 leitos destinados ao tratamento das mais diversas patologias e 10 a assistência e cuidado ao paciente de caso suspeito ou confirmado de infecção por coronavírus.

Cita ainda que o Centro de Terapia Intensiva é equipado com equipamentos e estrutura para atendimento aos pacientes críticos bem como equipamentos para segurança (EPI’s) e condições de trabalho adequadas a equipe que presta assistência ao atendimento especialmente neste momento dos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo coronavírus. “Participam deste cuidado a todos pacientes independente de seu diagnóstico, uma equipe multidisciplinar composta com profissionais médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fonoaudiologia, psicólogo dentre outros”.

Para o paciente que dá entrada pelo CASU, neste momento da pandemia pelo coronavírus, existe um protocolo de triagem que classifica o paciente em portador de sintomas gripais/respiratórios, que por sua vez é direcionado a um setor com consultório médico, setor de exames e medicação específico, não estando portanto este paciente em contato com demais que não se enquadram neste diagnóstico. Para o paciente de condições clínicas habituais não relacionadas a suspeita de possível infecção pelo coronavírus da mesma forma existe consultório médico, sala de exames e medicação específica.

Protocolos de assistência, cuidado, terapêutica dentre outros, voltados ao paciente com suspeita ou confirmação da infecção pelo coronavírus estão em atividade. A” assistência guiada por protocolos, possibilidade de atendimento específico a cada paciente, equipe multiprofissional, segurança dos profissionais e pacientes, demonstram o compromisso do Hospital Irmã Denise – CASU com o atendimento singular que a população de Caratinga e região deseja e merece”, afirma.

CASA DE SAÚDE

A Casa de Saúde, conforme informações da prefeitura, não dispõe de UTI, mas possui três respiradores.