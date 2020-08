Vereador acusado de participar de quadrilha de roubo de cargas tem mandato cassado em Ipanema

DA REDAÇÃO – A Câmara Municipal de Ipanema cassou na noite desta segunda-feira (3), em sessão ordinária, o mandando do vereador Alex José da Silva (PSDB).

Por unanimidade dos votos, o vereador foi cassado por quebra no decoro parlamentar, após ser preso pela Polícia Civil no último dia 29 de julho em uma operação que aponta o parlamentar de fazer parte de uma quadrilha que roubava cargas e veículos.

Além das investigações do roubo de cargas e veículos, outro inquérito policial corre na Delegacia Civil da cidade, onde há suspeita do vereador no roubo de um veículo da câmara ocorrido no dia 30 de agosto de 2019.

Após a cassação do mandado do vereador, o suplente Francisco Ferreira de Castro (PSDB), o ‘Chico de Castro’, irá assumir a vaga.

Fonte: Portal Ipanema