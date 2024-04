ALÉM DA SALA DE AULA

Projeto integrador contribui para a formação profissional dos alunos do curso de Psicologia da Doctum

CARATINGA – O Casarão das Artes, em Caratinga, foi palco de muito aprendizado durante uma roda de conversa dinâmica e descontraída. Os protagonistas do evento foram os alunos do primeiro período do curso de Psicologia da Rede de Ensino Doctum.

O evento teve como tema central “Psicologia e direitos humanos: compromisso ético-político e transformações sociais”. Foi um importante momento em que os alunos, de forma colaborativa, puderam aplicar os conhecimentos estudados nas disciplinas cursadas até o momento.

A atividade em grupo faz parte do Projeto Integrador (PI) do curso de Psicologia. O PI é uma oportunidade para os alunos aliarem teoria e prática – dois componentes essenciais do conhecimento científico – contribuindo para a qualificação da atuação profissional.

O PI ajuda a abrir ainda mais as portas da sala da aula e a construir pontes para todos os ambientes e espaços que fortaleçam a aprendizagem dos alunos. No projeto integrador deste primeiro semestre, os acadêmicos de Psicologia abordaram os seguintes temas: saúde pública, assistência social, esportes, a clínica psicológica e as relações de trabalho nas organizações.

O orientador do PI foi professor Américo Galvão. O grupo da aluna Laislayne Emanuela Januário Silva ficou responsável por abordar o tema “Direitos humanos e prática da psicologia clínica”. A estudante do primeiro período compartilhou como foi a sua experiência com o projeto integrador.

“Nós comentamos sobre como a psicologia está presente em nosso dia a dia e não se limita apenas às quatro paredes de um consultório. Abordamos a respeito do dever ético de promover e defender os direitos humanos e garantir que ele seja aplicado em diferentes âmbitos da sociedade. Também aprendemos como um olhar mais humano do psicólogo frente a tudo isso pode modificar a sociedade no sentido de promover e garantir todos esses direitos. Então, a roda de conversa foi um momento importante para nós como futuros profissionais da Psicologia, pois só podemos cuidar de uma alma humana na medida em que entendemos suas subjetividades e o que isso implica”, comentou Laislayne.

O desenvolvimento de habilidades dos alunos é justamente uma das principais propostas do PI. O aluno é desafiado a pensar a ciência da Psicologia aplicada em seu espaço de vivência e trazer para o ambiente acadêmico os assuntos que perpassam o dia a dia para serem discutidos sob o olhar científico, utilizando os conhecimentos adquiridos nas disciplinas do semestre. Nessa troca entre práticas empíricas e ciência acontece uma evolução e melhorias da comunidade onde eles vivem.

Para celebrar o resultado positivo do PI do primeiro período, os alunos foram presenteados com a apresentação do pianista Eroni Mendonça durante o final da roda de conversa.

Projeto Integrador – Práticas de Extensão

O projeto integrador é um componente curricular presente do primeiro ao décimo período letivo do curso de Psicologia para incentivar os alunos a enxergarem os fenômenos psicológicos por diversos prismas.

O objetivo é curricularizar as práticas de extensão, ou seja, promover a integração entre as diferentes disciplinas de cada período em torno de situações-problema relacionadas à prática profissional.

Neste componente curricular, o papel do professor é orientar os alunos para a realização de atividades temáticas propostas para o semestre. O Projeto Integrador busca, principalmente, possibilitar ao aluno o desenvolvimento de habilidades e unir ensino, pesquisa e extensão.