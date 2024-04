Premiados municípios da região com melhores índices de vacinação

DA REDAÇÃO- 356 municípios mineiros, que alcançaram ou que se aproximaram das metas de vacinação infantil em 2023 receberam nesta segunda-feira, 22 de abril, uma certificação (Selo Bora Vacinar) do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e do Governo do Estado. 122 municípios foram certificados com o Selo Ouro e 234 com o Prata. A premiação foi realizada no Auditório Juscelino Kubitschek, na Cidade Administrativa. O evento foi realizado em parceria com a Associação Mineira de Municípios (AMM) e Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Minas Gerais (Cosems).

O Selo Ouro é conferido ao município que atinge a meta nas 14 vacinas avaliadas para crianças menores de um ano e com um ano de idade e o selo Prata é concedido ao município que consegue atingir de dez a 13 vacinas, que são BCG, Rotavírus Humano, Pneumocócica, Meningo C, Pentavalente (DTP/HepB/Hib), Poliomielite VIP, Febre Amarela, Pneumo10 (1° Reforço), Meningo C (1° Reforço), Tríplice viral – D2, Poliomielite VOP, DTP (1°Reforço), Varicela e Hepatite A infantil.

A meta de cobertura vacinal preconizada pelo Ministério da Saúde para as vacinas BCG e rotavírus é de 90%. Para as demais vacinas, a meta é de 95%. Estiveram presentes o procurador-geral de Justiça, Jarbas Soares Júnior; secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, Fábio Baccheretti, coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde, promotor de Justiça Luciano Moreira de Oliveira; superintendente de Saúde do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Alexandre Quintino Santiago; superintendente do Ministério do Trabalho e Emprego em Minas Gerais, Carlos Calazans; vereador Fernando Luiz, representando a Câmara Municipal de Belo Horizonte; procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho da 3ª região; Arlélio de Carvalho Lage; prefeito de São Domingos do Prata, Fernando Rolla, representando a Associação Mineira de Municípios (AMM); presidente do Cosems, Edivaldo Farias da Silva Filho; prefeitos de cidades do interior, profissionais da Saúde entre outros convidados.

Essa foi segunda edição do selo “Bora Vacinar”, criado para estimular ações municipais de incentivo à vacinação com o intuito de aumentar a cobertura vacinal, seja por meio da melhora dos resultados que se encontrarem abaixo das metas estipuladas pelo Ministério da Saúde (MS), seja pela ampliação dos níveis de imunização. Com isso, pretende-se prevenir o retorno de doenças já erradicas e evitar novas epidemias.

OURO

Entre Folhas

Iapu

Santa Bárbara do Leste

São Domingos das Dores

Ubaporanga

Vargem Alegre

PRATA

Conceição de Ipanema

Dom Cavati

Engenheiro Caldas

Imbé de Minas

Piedade de Caratinga

Pocrane

Santa Rita de Minas

São João do Oriente

São Sebastião do Anta

Raul Soares

Taparuba