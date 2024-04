Rebanhão Com O Pé Na Estrada E Força Total

Após uma emocionante apresentação no Teatro Nova Iguaçu no final de janeiro de 2024, o grupo está pronto para embarcar em uma jornada pelo Brasil, passando por Uberaba, no Triângulo Mineiro, em 20 de abril, várias cidades do sul fluminense e capitais do Brasil.

A banda, composta por Pedro Braconnot, Carlinhos Felix, Paulinho Marotta, Pablo Chies e Bruno Martins, continua a encantar seus fãs com arranjos inovadores que preservam a essência sonora que conquistou corações ao longo de décadas. Fundindo tradição e modernidade, o Rebanhão utiliza tecnologia de ponta para criar uma atmosfera envolvente em cada um de seus shows.

Uma Jornada Musical que Deixou sua Marca nas Gerações

Desde sua fundação por Janires M. Manso, o Rebanhão tem sido um ponto de referência na evolução da música evangélica no Brasil. Após gravar seu primeiro álbum em vinil em 1981, o grupo passou por um hiato entre 2004 e 2015, período em que Pedro Braconnot residia nos Estados Unidos, onde atuou como pastor em uma igreja internacional. Após seu retorno ao Rio de Janeiro, a banda se reuniu para gravar o DVD “35 Anos” e desde então continua a crescer espiritual e musicalmente, consolidando-se como o fenômeno que é hoje.

A turnê de 2024 representa mais do que uma série de concertos; é uma celebração da trajetória do Rebanhão, uma homenagem à sua influência duradoura e um convite para todos se unirem em uma experiência musical que promete tocar a alma e elevar o espírito.

