Prefeitura de Inhapim entrega dois novos parquinhos para a população

INHAPIM – Na última sexta-feira (19), o prefeito Márcio Elias, o “Marcinho”, e a secretária de Educação, Leilamar Pires Gonçalves dos Santos estiveram na escola municipal Tia Odaísa, localizada no centro da cidade, e também na creche municipal Leonídia Maria da Silva, localizada no bairro Santo Antônio, para juntos entregarem dois novos parquinhos infantis para os alunos, instalados no pátio dos educandários.

Conforme explica a secretária de Educação Leilamar Pires, este investimento foi realizado com recursos próprios da área educacional do município, e representa um ganho substancial para os alunos da educação infantil, pois proporciona atividade física, desperta o desejo contínuo do aluno em ir para escola, além de favorecer o desenvolvimento da coordenação motora das crianças. “Os parquinhos propiciam aos alunos momentos de interação que ajudam a desenvolver a coordenação motora fina e global, além de proporcionar várias vivências lúdicas. Sem falar na alegria que as brincadeiras proporcionam às crianças, a interação com os coleguinhas e a descontração fora da sala de aula, tudo isso é benéfico e importante para o seu desenvolvimento”, disse Leilamar Pires.

Segundo o prefeito Marcinho, com a instalação destes dois novos parquinhos infantis serão quatro dispositivos desta qualidade instalados em Inhapim. “São quatro parquinhos desta qualidade em nossa cidade, sendo dois nas praças públicas, e agora inovamos trazendo para dentro de nossas escolas de educação infantil. Inhapim passa a ter mais ambientes que proporcionam maior qualidade de vida e momentos de lazer, criando amizades entre as crianças, momentos de conexão entre pais e filhos, e entre profissionais da educação e alunos. Os brinquedos estimulam as habilidades motoras e sociais, auxiliando na diversão e aprendizagem”, destaca o prefeito Marcinho.

