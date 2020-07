Vem aí mais um concurso de qualidade dos cafés de Santa Bárbara do Leste

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Estão abertas as inscrições para o III Concurso de Qualidade dos Cafés de Santa Bárbara do Leste. O produtor rural do município pode se inscrever no escritório local da Emater ou na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, situados na rua Monsenhor Rocha, 110, centro (antigo prédio da Escola Estadual Monsenhor Rocha).

O concurso já se tornou tradição e nas edições anteriores contou com grande participação dos produtores.

A prefeita Wilma Pereira diz que o evento é uma forma de valorizar a cafeicultura.

“A realização do concurso tem sido de grande importância, pois através dele é possível valorizar os produtores rurais, destacando os diferentes tipos de café produzidos no município, mostrando ainda a qualidade e diversidade de sabores do produto, que é um dos maiores impulsionadores da economia local”, afirmou a prefeita.

Assessoria de Comunicação