VACINAÇÃO EM ENTRE FOLHAS

Com mais de 80% da população vacinada com a primeira dose contra covid-19, município inicia a imunização de jovens a partir de 18 anos de idade nesta quinta-feira (26)

ENTRE FOLHAS – Na microrregião de Caratinga, município é o que tem a maior porcentagem da população com esquema vacinal completo

Nesta quinta-feira (26), Entre Folhas inicia a imunização de jovens a partir de 18 anos de idade, contra a Covid-19. A aplicação da primeira dose da vacina acontecerá na Unidade Básica de Saúde, do bairro Barreira, com dois esquemas de vacinação. Uma fila de pessoas será atendida no interior da UBS, e quem for de carro ou moto, será atendido na fila do drive-thru, ou seja, nesse caso a enfermeira leva a dose até a pessoa no próprio veículo.

Entre Folhas já vacinou 81.47% de sua população adulta, acima de 18 anos de idade, contra a Covid-19. Os números são do portal Coronavírus, da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, atualizados nesta quarta-feira, 25. Ainda de acordo com os dados do portal, Entre Folhas é o município da microrregião de Caratinga com a maior porcentagem da população que completou o esquema vacinal, ou seja, até o fechamento desta edição, 37.85% das pessoas já haviam recebido as duas doses ou dose única da vacina. A microrregião de Caratinga é composta por 13 municípios, com a Regional de Saúde localizada em Coronel Fabriciano. Desses municípios, além de Entre Folhas, apenas mais três ultrapassaram a marca de 30% da população com imunização completa. Mais informações podem ser obtidas no portal da Secretaria de Estado de Saúde, através do link https://coronavirus.saude.mg.gov.br/vacinometro

A secretária municipal de Saúde, Renata Barbosa, avalia que o alto índice de pessoas protegidas contra a infecção causada pelo coronavírus é o resultado do trabalho e organização da equipe. “Trabalhamos com afinco durante todos esses meses, tanto na prevenção e combate ao vírus, quanto no tratamento da doença, dentro e fora do Município, dando suporte a todos os infectados. Testamos e acompanhamos todos os casos de perto, inclusive ofertando medicamentos indicados para o tratamento dos sintomas de coronavírus, além de disponibilizar tubos de oxigênio para os que necessitaram. Além disso, nossas equipes formadas por médico e enfermeiro acompanharam o tratamento de todos os pacientes. Tenho muito orgulho de todos os profissionais da minha equipe”, comemora.

NÚMEROS DA COVID-19 NO MUNICÍPIO

O boletim epidemiológico divulgado na quarta-feira (25), com a atualização dos números, revela sete casos positivos de Covid-19 em acompanhamento pela equipe da Saúde, com um paciente hospitalizado. Desde o início da pandemia, o município acumula 600 casos da doença e 14 vidas perdidas para a doença.

Assessoria de Comunicação