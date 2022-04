UBAPORANGA – Nessa quarta-feira (27) o município de Ubaporanga completa 30 anos de emancipação. Segundo o prefeito Gleydson Delfindo, Ubaporanga é uma cidade moderna, humana e com uma administração que se preocupa com o desenvolvimento e a qualidade de vida de seu povo. “Juntos desenvolvemos ações, para se ter orgulho de chamar nossa cidade de meu lar. Para seguir no caminho do progresso é preciso acreditar no trabalho. De mãos em mãos a coletividade muda a vida das pessoas, trabalho que é pensado no futuro, com muito cuidado e atenção. Em Ubaporanga o povo é acolhedor, feliz, aprende uma nova profissão, mãos que trabalham e que lutam por nossa história”, afirma o prefeito.

Fortalecendo as raízes da terra, a cultura valoriza o que é do município, incentiva e dá condições para que todos participem efetivamente dos momentos que trazem orgulho ao povo.

No campo, os alimentos são cultivados com carinho, distribuídos no comércio local e no banco de alimentos. Nas escolas tem comida de qualidade e nutritiva, e o aprendizado com novos espaços, materiais de ensino diferenciados e a dedicação dos profissionais fica mais fácil.

A atenção à saúde dos moradores é especial, e o atendimento aos cidadãos é humanizado, a pedido do prefeito Gleydson Delfino e um compromisso da equipe de saúde.

“Sustentabilidade é a palavra da vez, aqui a gente sabe disso, lixão não existe mais e os resíduos sólidos recebem destinação correta, ganha o meio ambiente, ganha Ubaporanga. Para que tudo isso possa acontecer é preciso saber driblar as dificuldades para atingir nossos objetivos. Ubaporanga vive uma nova era de avanços, são obras, ações e realizações direcionadas para todos. Sabemos que muito ainda há a ser feito, mas a certeza de trilhar o caminho do progresso, nos enche de esperança”, ressalta o prefeito Gleydson.

PROGRAMAÇÃO DA FESTA

