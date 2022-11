Na semana que passou, pós-segundo turno da eleição presidencial brasileira, o mercado financeiro nacional surpreendeu. O Ibovespa fechou com desempenho positivo, acumulando alta de 3,16 %, apesar da queda expressiva no valor das ações da Petrobrás. Já o dólar comercial teve queda de 4,56 % frente ao real.

Queda

No mercado de café, as chuvas que vêm caindo em bom volume nas principais regiões produtoras de café do Brasil, continuaram passando aos operadores de mercado no exterior a sensação de uma possível regularização da oferta de café para o mundo a partir da próxima safra brasileira 2023, criando ambiente para a derrubada das cotações dos contratos de café na bolsa em Nova Iorque.

Ignora

O mercado de café está ignorando dois anos-safra de quebra significativa na produção de café do Brasil, maior produtor e exportador de café do mundo, problema que desta vez, devido às mudanças climáticas globais, se repetiu simultaneamente em todos os principais países produtores de café. A quebra na produção mundial de café, aconteceu simultaneamente à pandemia e a invasão da Ucrânia pela Rússia, que trouxeram sérios problemas econômicos e logísticos para todos os países do mundo.

Especulação forte

Os cafeicultores, além de quebra em suas safras e sérios danos em seus cafezais, enfrentam ao mesmo tempo uma forte alta em seus custos de produção. A comunicação em rede, lança no mercado diariamente, pelas mais variadas fontes, informações e números divergentes sobre a produção brasileira e mundial de café, levando as cotações nas bolsas de mercadorias a rápidas e fortes oscilações diárias. Essas oscilações fazem a alegria de especuladores e fundos.

Colômbia

A Colômbia registrou mais um mês de recuo na produção de café arábica, de acordo com dados divulgados pela Federação Nacional dos Cafeicultores. O volume em outubro foi 12% mais baixo que o registrado no mesmo mês no ano passado. A produção foi de 888 mil sacas. Há alguns meses a Colômbia vem relatando retração na produção e entre janeiro e outubro, o volume é de pouco mais de 9 milhões de sacas, o que também representa 10% a menos das quase 10,1 milhões de sacas produzidas no mesmo período anterior.

Colômbia II

Nos últimos 12 meses, a produção foi de 11,6 milhões de sacas, 13% a menos que o registrado há um ano no país vizinho. A Colômbia é o segundo maior produtor de café arábica do mundo. Mais uma vez, a Colômbia atribuiu a retração na produção ao evento fenômeno climático La Niña. “Excesso de chuvas que tem sido registrado ininterruptamente durante os últimos 28 meses devido ao fenômeno La Niña, que se traduz em excesso de água, menos luz e menos floradas”, afirma o comunicado oficial.

Cotações do café

Na bolsa em Nova Iorque trabalharam em baixa por todo o pregão. No balanço da semana retrasada, com todo o sobe e desce, os contratos de café para dezembro próximo acumularam alta de 595 pontos. Na sexta-feira (28/10) passada recuaram 905 pontos e terminaram a semana a US$ 1,6980 por libra peso. No balanço da semana anterior esses contratos recuaram 2.110 pontos.

Dólar

O dólar trabalha em queda frente ao real. Fechou a R$ 5,0620 em queda de 1,25 %. Na semana retrasada o dólar acumulou queda de 4,56 % frente ao real. Na sexta-feira(4) caiu 0,13 % e fechou a semana valendo R$ 5,3030.

Mercado do café

Em reais por saca, os contratos de café para dezembro na bolsa em Nova Iorque fecharam o pregão na sexta(28/10) valendo R$ 1.176,82. Na sexta-feira(21/10) encerraram a semana a R$ 1.299,99. O mercado físico brasileiro de café arábica permaneceu calmo, praticamente paralisado, por toda a semana. Os compradores subiram e desceram o valor das ofertas no físico brasileiro acompanhando as oscilações na bolsa americana. Nas bases de preço oferecidas não apareceram vendedores. Foram poucos os negócios fechados.

Outubro com bons embarques

Os embarques de outubro estavam em 2.704.578 sacas de café arábica, 59.967 sacas de café conilon, mais 243.715 sacas de café solúvel, totalizando 3.008.260 sacas embarcadas, contra 2.931.880 sacas no mesmo dia de setembro. Até o mesmo dia 4 os pedidos de emissão de certificados de origem para embarque em outubro totalizavam 3.912.649 sacas, contra 3.395.951 sacas no mesmo dia do mês anterior.

CONAB

As equipes técnicas da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) iniciam nesta segunda-feira (7), e seguem até o dia 26 de novembro, as pesquisas de dados para compor o 4º Levantamento da Safra de Café 2022 e o 1º Levantamento da Safra de Café 2023. Participam ao todo nove estados produtores: Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Bahia, Rondônia, Paraná, Rio de Janeiro, Goiás e Mato Grosso. Para o 1º Levantamento de 2023, a Conab voltará a monitorar a safra de café do Amazonas. Vamos ver que números teremos da safra 2023 em dezembro.

Política

O prefeito Welington Moreira autorizou sua equipe do setor de Turismo efetivar o “Natal de Luzes” em Caratinga. Os investimentos da administração municipal embelezando a cidade para o natal renderam muitos elogios ao executivo e por outro lado, lucro para o setor comercial. Nos bastidores da política o que se comenta é que os investimentos nesse ano vão mais que duplicar. Vamos ver então se “Papai Noel” será mais feliz ainda do que no ano passado.

Eleições 2022

Pelo visto o clima das eleições ainda não se acalmou por inteiro. Na semana passada vários grupos ainda se mobilizaram frente aos quartéis em todo país pedindo intervenção militar. O país já passou pela experiência, e o melhor caminho é continuar pelas vias democráticas.

Lisura das eleições

O presidente da república Jair Bolsonaro não veio à público reconhecer de fato a vitória do presidente eleito Lula, porém abriu espaço para os trabalhos de transição de um governo para o outro. Nas redes sociais é grande o número de Fake News circulando com tema das eleições. Agora é esperar novos capítulos da política brasileira.

Geraldo Alckmin

O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, ex-governador de São Paulo, é o chefe da equipe de transição do novo governo. Muito criticado por ter sido vice de Lula pela direita, agora é o homem certo para transmitir um governo ao outro sem muitos arranhões.

Geraldo Alckmin II

Se por um lado a turma do PT estranhou a presença de Alckmin como chefe dos petistas no grupo de transição, por outro lado, ele foi recebido pelo presidente Bolsonaro em seu gabinete de forma cordial. Agora é torcer que a transição ande num caminho menos espinhento que nas eleições.

Seleção Brasileira

O time da seleção brasileira que vai disputar no Catar já foi convocada pelo treinador Tite. Agora quem estiver com a camisa verde e amarela, pode ser sinal que já está em torcida pela seleção brasileira, né? As eleições já passaram, ou não?

Catita

Os vereadores Catita e Dete andam em alta com prefeito de Caratinga, Welington Moreira. O fato dos dois terem atendido os apelos do prefeito em suas comunidades rurais pelo apoio ao presidente Bolsonaro e com vitória, lhe renderam os préstimos de vitória eleitoral. Quem é amigo, amigo é, já dizia o ditado popular.