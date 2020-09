Sistema prisional retoma visitas presenciais de forma gradual

Reabertura começa a partir do próximo fim de semana e vai seguir protocolos do plano Minas Consciente

DA REDAÇÃO- Portaria conjunta da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MG), Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria e Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), publicada nesta quarta-feira (23/9) no Diário Oficial, regulamenta o retorno das visitas presenciais nas unidades prisionais de Minas Gerais.

A retomada, a partir do fim de semana de 26 e 27 de setembro, será de forma gradual e seguindo os protocolos de prevenção contra a covid-19.

Em cada um dos 194 presídios e penitenciárias do Estado, o retorno seguirá os protocolos do plano Minas Consciente, que setoriza as macrorregiões do estado em ondas (verde, amarelo e vermelha) e planeja a volta das atividades a partir da análise de índices como taxa de contágio e ocupação de leitos, conforme avaliação dos dados da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) e das decisões do Comitê Extraordinário Covid-19, criado pela gestão estadual.

Protocolos

No caso do sistema prisional, será observada a localização dos estabelecimentos penais e a situação da macrorregião – onda verde, amarela e vermelha – para a especificação das regras de visitação ou para o impedimento desses encontros.

No presídio de Caratinga, será preciso aguardar a avaliação do Comitê Extraordinário Covid que irá definir hoje se o município avança para a Onda Verde ou regride para a Vermelha a partir deste sábado (26).

Caso vá para a onda verde, será permitida a visita de um familiar por preso, com a periocidade a cada 30 dias e a duração de três horas com as condições de visitante sem sintomas gripais e com uso de máscara em tempo integral, além de ser morador de cidades que estejam nesta mesma onda. Mas, se regredir para a vermelha, as visitas familiares permanecerão suspensas para proteção de familiares e detentos, até que haja nova avaliação.

Vale ressaltar que as visitas presenciais previstas na retomada gradual, ainda na pandemia, serão complementadas por visitas virtuais – experiência bem sucedida nos últimos meses e que já soma mais de 45 mil videoconferências em todo o estado.

Consulta

Todas as semanas, às quintas-feiras pela manhã, a Sejusp fará no site a postagem referente à situação de cada uma das 194 unidades, segundo a atualização das cores do mapa do Minas Consciente, e as regras passarão a valer para o fim de semana de visitação subsequente.

A portaria publicada nesta quarta-feira trata ainda de outras atividades presenciais nas unidades, como atendimentos jurídicos e da Defensoria Pública, além de planejar o retorno das oficinas de capacitação instaladas dentro dos presídios e penitenciárias.

Outras regras

Ainda permanece suspensa a entrada de itens de alimentação, remédios, vestuário, higiene e limpeza levados diretamente por familiares, organizações da sociedade civil ou terceiros cadastrados. A medida busca reduzir a aglomeração na porta das unidades prisionais em razão da necessidade de vistoria dos itens, bem como uma possível contaminação presente nas embalagens.

E permitido o envio de itens via serviço postal ou aqueles doados e encaminhados diretamente ao Almoxarifado Central da Sejusp, como vem sendo realizado desde o início da pandemia.

Visitas virtuais

O projeto “A esperança vem de casa”, que promove visitas familiares virtuais entre quem está preso e respectivos familiares, segue em 183 das 194 unidades prisionais do estado. Além das visitas on-line, durante o período do isolamento foram incentivados o envio e o recebimento de cartas e realizadas mais de 15 mil chamadas telefônicas por semana para contato com familiares.