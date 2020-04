Segurança na Confiança – 3

Há quatro conselhos que se recusam a sair de minha mente:

– Bom senso!

– Gentileza!

– Paciência!

– Consideração!

São dias difíceis. Há muitos com os nervos à flor da pele. Tem gente sofrendo, com medo.

Tantos estão indiferentes – vivendo a mesma vida do eu diário, correndo atrás de pão? Poder? Fama? Como de costume? O que é mesmo que nos motiva?

Segunda-feira tive de ir à Lotérica. Poucas pessoas, distância entre nós. Um rapaz nos seus 30 devia estar com muita pressa. Parecia ser bem saudável. Poucos de risco ali – eu e minha neta, de máscara. O jovem de repente tosse, livremente no ar sem consciência nenhuma do que estava fazendo (ou poderia estar provocando).

Sim, a vida não pode, e não deve parar; mas temos de ter: bom senso,

gentileza, paciência, consideração.

– Moço, por favor, você ainda não aprendeu a tossir na sua manga da camisa?

Aquele médico do interior voltou de suas férias. Tinha viajado pelo sul. De repente, em meio aos atendimentos, nota que está com febre. Não muito depois descobre que está infectado – infectando a outros?

Amigos, temos de acordar para a nossa nova REALIDADE. Será que ainda não deu para captar a principal mensagem, que eu, e cada um de nós somos portadores em potencial e que – POR ISSO – temos de tomar as precauções aconselhadas?

…

Como todas as manhãs, aconteceu hoje de novo: o maior espetáculo da terra, a luta que já perdura por milênios, que a cada dia se repete e sempre com o mesmo incrível resultado:

A vitória da luz sobre as trevas!

Antes, tudo é de escuridão profunda e generalizada, engolindo os contornos, a simetria assimétrica das flores, folhas, galhos, árvores, das pedras, de tudo o que os olhos possam observar.

Mas pouco a pouco, e na hora certa, a virada acontece. Enquanto está escuro pode-se até ter a impressão de que h o j e quem ganha é o breu.

Que assombro magnífico, porém: agora os primeiros sinais, muito tímidos, mas nitidamente vincados, de um foco brilhante que atinge a linha do horizonte. Aos bocadinhos surgem as antigas montanhas e o céu decotado, cada um deles na sua arte e beleza, outra vez revitalizados pelo rei-sol.

O esplêndido show gratuito continua: nuvens rosadas, em amarelo – o tom cinza, o cinza escuro vai-se indo embora. Um novo dia chegou, e com ele, novas esperanças.

Bom senso

Gentileza

Paciência

Consideração

Várias palavras me vêm: “O choro pode durar uma noite, mas o cântico de júbilo vem de manhã.” (Salmo 30.5).

O Reverendo Uriel costumava declarar com o velho Habacuque, “Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras; ainda que o produto da oliveira falhe, e os campos não produzam mantimento… mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus de minha salvação. O Senhor Deus é a minha força! Ele fará os meus pés como os da corça…” (3.17-19).

Meu texto favorito é do Salmo 103: “Bendize minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios; que perdoa todos os teus pecados, que cura todas as tuas enfermidades,… de sorte que a tua vida é renovada como a da águia.”.

Ou então a declaração em Jeremias: “Pois eu bem sei que planos tenho a vosso respeito, diz o Senhor; planos de paz e bem e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança.” (29.11).

Enfim, ainda, do salmista-mor e rei Davi o Salmo 23: “Ainda que eu ande no vale da sombra da morte não temerei mal algum, pois tu estás comigo!” (v.4).

Há segurança confiando naquele que está no controle, que luta conosco, que nos enche de bons propósitos e renova as nossas forças, que nos diz alto e bom som: MINHA PAZ LHES DOU… NÃO SE TURBE O SEU CORAÇÃO – CREIA EM DEUS!

Entrementes, continuemos a fazer o bem, principalmente àqueles que estão ao nosso redor.

É tempo de boas ideias, de ideias novas, de novas experiências e descobertas úteis e benéficas. Nós, na Doctum, estamos mantendo a instituição educacional em funcionamento graças à brilhante ideia das “aulas conectadas”, de sorte que nossos alunos estão continuando seus cursos, protegidos, mas bem acompanhados e eficientemente assessorados.

Você já pensou em algo novo em sua casa, nos seus relacionamentos, com seus filhos – coisas que você sempre quis fazer, ou que você viu seu amigo fazendo, ou em algum programa? É tempo de ideias novas em toda a parte.

A luz vence.

A ignorância tem de dar lugar ao bom senso.

Levantemos nossas cabeças!

Bom senso, gentileza, paciência, consideração.

Rev. Rudi Augusto Kruger – Diretor da Faculdade Uriel de Almeida Leitão, e Coordenador das Capelanias da Rede de Ensino DOCTUM