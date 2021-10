Secretaria de Saúde de Inhapim realiza evento alusivo ao mês do outubro rosa

INHAPIM – Outubro já é conhecido mundialmente como um mês marcado por ações afirmativas relacionadas à prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. O movimento, conhecido como Outubro Rosa, é celebrado anualmente desde os anos 90. O objetivo da campanha é compartilhar informações sobre o câncer de mama e, mais recentemente, câncer do colo do útero, promovendo a conscientização sobre as doenças, proporcionando maior acesso aos serviços de diagnóstico e contribuindo para a redução da mortalidade, sendo assim, a prefeitura de Inhapim através da secretaria de Saúde realizou na manhã desta sexta-feira (22) o evento “Outubro Rosa”, que ocorreu nas imediações da Praça Padre Geraldo Homem de Faria (Praça da Matriz).

Autoexame de mama, testagem rápida de sífilis, agendamento de exames citopatológicos, dança de zumba cor de rosa, palestras sobre prevenção do câncer de mama e do colo do útero, sorteios de brindes e um bingo em benefício do Núcleo de Apoio aos Portadores de Câncer de Inhapim – NAPCI foram algumas das atividades promovidas pelos técnicos da rede de saúde municipal.

Para o enfermeiro e atual vice-prefeito Sandro Adriano, o “Sandro da Saúde”, a mulher deve estar atenta aos sinais do seu corpo. “O exame das mamas realizado pela própria mulher, apalpando os seios, ajuda no conhecimento do próprio corpo, entretanto, esse exame não substitui o exame clínico das mamas realizado por um profissional de saúde treinado. Caso a mulher observe alguma alteração deve procurar imediatamente o serviço de saúde mais próximo de sua residência. Mesmo que não encontre nenhuma alteração no autoexame, as mamas devem ser examinadas uma vez por ano por um profissional de saúde. O sintoma do câncer de mama mais fácil de ser percebido pela mulher é um caroço no seio, acompanhado ou não de dor. A pele da mama pode ficar parecida com uma casca de laranja. Também podem aparecer pequenos caroços embaixo do braço. Deve-se lembrar que nem todo caroço é um câncer de mama, por isso é importante consultar um profissional de saúde”, disse.

Ainda segundo Sandro, toda mulher com 40 anos ou mais de idade deve procurar um ambulatório, centro ou posto de saúde para realizar o exame clínico das mamas anualmente, além disso, toda mulher, entre 50 e 69 anos deve fazer pelo menos uma mamografia a cada dois anos. O serviço de saúde deve ser procurado mesmo que não tenha sintomas.

Já o secretário municipal de Saúde, Flávio Henrique do Nascimento Moisés, disse que as equipes das dez unidades básicas de saúde que compõe a rede de atenção básica em saúde do município, e os profissionais do ambulatório central de saúde “Guapy Silva”, estão preparados para receber os pacientes e encaminhá-los para o devido tratamento médico. “Temos uma equipe completa de profissionais capacitados e treinados para atender nossa população com todo o carinho e presteza, desde a fase inicial do tratamento, momento de acolhimento com profissionais de psicologia, até a conclusão completa do tratamento, mas reafirmo, o melhor caminho ainda é a prevenção”, disse Flávio.

O câncer de mama é o tipo que mais acomete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento quanto em países desenvolvidos. Cerca de 2,3 milhões de casos novos foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, o que representa cerca de 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas nas mulheres. As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do planeta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos.

Para o Brasil, a estimativa foi de 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.

Esse tipo de câncer também ocupa a primeira posição em mortalidade por câncer entre as mulheres no Brasil, com taxa de mortalidade ajustada por idade, pela população mundial, para 2019, de 14,23/100 mil. As maiores taxas de incidência e de mortalidade estão nas regiões Sul e Sudeste do Brasil.

Os principais sinais e sintomas suspeitos de câncer de mama são: caroço (nódulo), geralmente endurecido, fixo e indolor; pele da mama avermelhada ou parecida com casca de laranja; alterações no bico do peito (mamilo) e saída espontânea de líquido de um dos mamilos. Também podem aparecer pequenos nódulos no pescoço ou na região das axilas.

Outras informações e realização de exames podem ser obtidos através do Agente Comunitário de Saúde, ou em qualquer unidade básica de saúde mais próxima de sua residência.

Movimento internacional de conscientização para o controle do câncer de mama, o Outubro Rosa foi criado no início da década de 1990 pela Fundação Susan G. Komen for the Cure. A data é celebrada anualmente, com o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir para a redução da mortalidade.

