Prefeitura de Inhapim entrega kits para higiene bucal aos alunos da rede municipal de ensino

INHAPIM – A prefeitura de Inhapim iniciou a distribuição de kits para higiene bucal aos alunos da rede municipal de ensino. Segundo informado pela secretária de Saúde Ana Elza Silva Araújo, os kits são compostos por um estojo com uma escova de dentes, um creme dental e um rolo de fio dental. “Em uma ação conjunta entre as secretarias de Educação e de Saúde, a prefeitura de Inhapim está entregando neste primeiro momento 342 kits de higiene bucal aos alunos da escola municipal Dr. Alípio Fernandes, que pertence a área de abrangência e atuação da Unidade Básica de Saúde Dr. Mário Gomes. Além da entrega dos kits de higiene bucal, nossos educadores estão recebendo das equipes de saúde bucal orientações sobre higiene bucal, escovação dentária, uso do fio-dental e alimentação saudável com baixo consumo de açúcares, que afetam a saúde dos dentes, para trabalhar com as crianças durante as atividades escolares”, informou Ana Elza.

O enfermeiro e vice-prefeito Sandro da Saúde disse que o objetivo é mostras às crianças a importância de manter hábitos de higiene bucal. “Nosso objetivo é mostrar às crianças o quão importante é manter hábitos de higiene bucal. Com a entrega destes kits, aluno por aluno, nós queremos estimular a prática da escovação”.

Para o prefeito Marcinho, desenvolver o hábito da higiene bucal desde a primeira infância evita problemas ao longo da vida como cáries, perda de dentes, principalmente os permanentes, e outras doenças bucais que podem afetar a qualidade de vida das crianças. “Ações de educação em saúde no ambiente escolar são eficazes para promover um comportamento saudável e reduzir a incidência de problemas bucais. Nossa gestão não vem medindo esforços e investimentos para levar para todas as nossas dez unidades básicas de saúde, ações que melhorem a qualidade de vida da nossa população. Já adquirimos e instalamos vários consultórios odontológicos nas unidades de saúde do município e mantemos nossas equipes de odontologia sempre completas e com atendimento permanente em todas as nossas unidades”, finalizou o prefeito.

