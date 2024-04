SAÚDE EM ENTRE FOLHAS É OURO

Município é um dos 10 da Regional de Saúde, certificados com selo “Bora Vacinar 2024” pelo alcance da meta de 100% de vacinação

DA REDAÇÃO – A secretária municipal de Saúde, Renata Barbosa, acompanhada da profissional Técnica de Imunização, Jânia Barbosa e da gestora de Saúde, Rita do Carmo de Andrade, recebeu o selo “Bora Vacinar 2024”, nesta segunda-feira (22) no auditório Juscelino Kubitschek da Cidade Administrativa de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Entre Folhas é um dos dez municípios da Superintendência Regional de Saúde, de Coronel Fabriciano, cerificados com o selo, pelo cumprimento da meta de 100% de vacinação, instituída pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI).

Durante a cerimônia, que reuniu dirigentes da Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais (SES-MG), Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), Associação Mineira de Municípios (AMM) e do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Minas Gerais (Cosems), aconteceu, também, a entrega do selo prata, para os municípios que se aproximaram da meta estabelecida. “É o reconhecimento pelo trabalho da nossa equipe de vacinação, que não mediu esforços para imunizar toda a população; e o crédito deve ser dividido com a Ana Paula e a Aline, que assumiram a responsabilidade de procurar os pais e alertar sobre a importância das vacinas na prevenção de doenças”, pontua a responsável pelas campanhas, Jânia Barbosa, que ainda fala da sensação de dever cumprido. “Me sinto realizada, porque bater meta de vacina, após uma pandemia e com o fortalecimento de grupos antivacina, realmente é muito difícil”, avalia.

A secretária Renata Barbosa, que acumula premiações pelo desempenho da equipe, enquanto gestora da Pasta, também não esconde o contentamento. “Nosso resultado é o reflexo do trabalho, desenvolvido com seriedade pela nossa equipe, mas eu também não posso deixar de agradecer o apoio do Prefeito Ailtinho, que arregaça as mangas e sempre trabalhou do nosso lado”, comemora.

O selo ouro é conferido aos municípios que atingem a meta nas 14 vacinas avaliadas para crianças menores de um ano e com um ano de idade. O selo prata é concedido aos municípios que conseguem atingir de dez a 13 vacinas. Ao todo, 122 municípios foram certificados com o Selo Ouro em todo o Estado e 234 com o Prata. Além de Entre Folhas, Antônio Dias, Iapu, Marliéria, Mesquita, Naque, Santa Bárbara do Leste, São Domingos das Dores, Ubaporanga e Vargem Alegre também receberam o selo ouro. Os municípios de Açucena, Belo Oriente, Dom Cavati, Imbé de Minas, Joanésia, Piedade de Caratinga, Santa Rita de Minas, São João do Oriente e São Sebastião do Anta receberam selo prata de vacinação.

PRÊMIO GESTOR DE DECISÃO

A secretária municipal de Saúde, recebeu recentemente o certificado “Prêmio Gestor de Decisão”, da Superintendência Regional de Saúde , em Timóteo, pelo aproveitamento de 100% do município, em sistemas de planejamento do SUS, desenvolvidos para estados e municípios, como o DigiSUS.