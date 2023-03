Secretaria de Saúde convoca pietatianos para pesagem no Bolsa Família

PIEDADE DE CARATINGA – A Secretaria de Saúde de Piedade de Caratinga convoca para a pesagem no Bolsa Família, que é realizada duas vezes ano para conferir a saúde de mulheres e crianças inscritas no programa.

Verificar o peso é uma maneira de identificar casos de desnutrição entre os beneficiários. A pesagem é determinante para o recebimento do Bolsa Família. Os beneficiários convocados para a ação e que não comparecem às unidades de saúde no prazo informado, correm risco de ter o benefício suspenso ou cancelado.

Por este motivo, é importante permanecer atento as chamadas e aos prazos. “A pesagem do Bolsa Família tem como objetivo checar se há casos de desnutrição entre mulheres e crianças que recebem o benefício do governo federal. Para isso, organizamos a ação da pesagem nos dias 30 e 31 de março, o não comparecimento pode acarretar bloqueio do benefício, portanto evite transtornos e compareça”, avisa o secretário Elton José Alves.