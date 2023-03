Secretaria de Obras promove manutenção de estradas e pontes em Inhapim

INHAPIM – A conservação das estradas rurais em Inhapim continua sendo uma das prioridades da Secretaria de Obras. Os serviços de recuperação e manutenção das vias são realizados de forma periódica, com o objetivo de facilitar o deslocamento dos moradores e o tráfego nas estradas utilizadas para escoamento da produção agrícola.

Segundo o secretário de Obras, Welisson Abrantes Martins, garantir o escoamento da produção rural e assegurar que os alimentos cheguem até a mesa da população inhapinhense, além de facilitar o acesso diário de inúmeras famílias que trafegam na zona rural, é o foco principal perseguido pela pasta na manutenção e conservação das estradas e pontes no município. “Intensificamos agora, no período de estiagem, os trabalhos de recuperação das estradas vicinais de Inhapim. Esse trabalho acontece durante todo o ano, mas aproveitamos o período de estiagem para alcançarmos o maior número possível de quilometragem, garantindo assim, uma estrada com qualidade de tráfego para todos, desde o escoamento da safra, o transporte de alunos e também o acesso das famílias que residem no campo”, informou.

Já o prefeito Márcio Elias, o “Marcinho”, disse que após o período chuvoso, anualmente o município de Inhapim passa por diversos desafios principalmente em recuperação de estradas e pontes, entretanto, nesse ano os desafios foram ainda maiores, pois é sabido por todos os inhapinhenses o quanto a cidade foi castigada pelo excesso de chuvas nos meses de novembro, dezembro e janeiro. “Mesmo diante dessas dificuldades, com as graças de Deus e o empenho de nossos servidores estamos trabalhando e buscando sempre minimizar os problemas ocasionados pelas chuvas. Assim já iniciamos os trabalhos de recuperação de nossas estradas e pontes através da Secretaria de Obras, e essa semana estamos com frentes de trabalho concentradas nas regiões dos distritos de Novo Horizonte seguindo para Itajutiba, Córrego dos Brás e Santa Cruz/Taquaral, manutenção de pontes no Córrego da Bela Fama e no Córrego do Valão no distrito de Tabajara. Sabemos e somos solidários ao nosso povo pelas dificuldades que passam nesse período pós chuvas, isso nos motiva a trabalhar e buscarmos ainda mais recursos e meios para atender nossas comunidades e com as graças de Deus, muito em breve estaremos mais uma vez com todas nossas estradas patroladas e em condições de trafegabilidade. No entanto, pedimos compreensão do nosso povo nesse período que estamos vivenciando e principalmente apoio as nossas equipes de trabalho que estão em campo e não medem esforços para atender a nossa população. Finalizo dizendo que nestes seis últimos anos de governo já passamos por diversos desafios e dificuldades, conforme costumo dizer tudo tem seu tempo e o tempo está nas mãos de Deus, a ele toda honra e toda glória sempre”, afirmou o prefeito.

Assessoria de Comunicação