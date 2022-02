Secretaria de Educação em Inhapim prepara todos os seus profissionais para o início do ano letivo

INHAPIM – A prefeitura de Inhapim, através da Secretaria de Educação, visando o reinício do ano letivo vem preparando todos os seus servidores.

Na manhã da última quinta-feira (3), no salão nobre do paço municipal, uma palestra motivacional foi realizada para todos os professores, coordenadores, supervisores e diretores da rede municipal de ensino. Centenas de servidores estiveram presentes para prestigiar o evento que tem a chancela dos técnicos do Sistema “Aprende Brasil” da editora Positivo.

Com o tema: “Na vida escrevemos a nossa história ou lemos a dos outros? Você é melhor ou único? Não é com mágica que se faz um bom trabalho, é com um bom trabalho que se faz mágica!”, o palestrante Jardel Beck, do Sistema Aprende Brasil – Editora Positivo fez o público formado por dezenas de educadores se divertir com mágicas e dinâmicas educacionais.

Para a secretária de Educação de Inhapim, Carla Ervilha da Silva Araújo Oliveira, este momento de reencontro e descontração com os profissionais da rede municipal de educação, e de muito aprendizado com os profissionais do Sistema Aprende Brasil da Editora Positivo, é muito importante para renovar os laços com cada profissional da educação. A força da mudança não está nas palavras e sim nas ações. O que te desafia é o que te transforma, disse a secretária de Educação.

Carla Ervilha informou ainda que a semana foi dedicada na promoção de capacitações para todos os profissionais que de maneira direta ou indireta lidarão com os alunos da rede municipal de ensino “Na quarta-feira (2) os monitores escolares da rede municipal de ensino foram capacitados na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, por parte da equipe técnica da instituição, para trabalharem com alunos de educação inclusiva. Agradeço a fonoaudióloga Mylena de Lima e Santos, bem como, a psicóloga Divina Maria Ferreira pela parceria”, destacou Carla Ervilha.

Nesta capacitação na Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Inhapim, a fonoaudióloga Mylena de Lima e Santos lembrou que em 2021 o município atendeu 61 alunos de inclusão. “Essa troca de ideias que estamos fazendo hoje com os monitores da rede municipal de ensino de Inhapim é extremamente importante para obtermos sucesso no processo de alfabetização dos alunos com alguma deficiência e que carecem de atenção especial de um monitor para auxiliar o professor no processo educacional. Vamos abordar as competências do mediador escolar como facilitador no processo de inclusão da pessoa com deficiência, papel de extrema importância para a ser desempenhado para garantir a aprendizagem acadêmica e o desenvolvimento de habilidades de autonomia e independência da pessoa com deficiência” comentou a fonoaudióloga Mylena.

Já a psicóloga Divina Maria Ferreira lembrou da importância da inclusão social da pessoa com deficiência, o que passa prioritariamente pela educação. “Nosso objetivo aqui hoje, com os monitores da rede municipal de Inhapim é capacitá-los para trabalharem com os alunos da educação inclusiva, objetivando a promoção da inclusão social, oferecendo oportunidades de participação igualitária na sociedade em geral”, informou a psicóloga.

Ainda na última quarta-feira (2), a prefeitura de Inhapim promoveu na escola municipal “Ione Ambrosina de Siqueira” a capacitação dos professores, supervisores, coordenadores e diretores da rede municipal de ensino para trabalharem com o material do Sistema “Aprende Brasil” da Editora Positivo no ano de 2022.

A professora e palestrante Vanessa Fernandes mostrou aos educadores a boa qualidade do material didático, apontando a melhor maneira de trabalhar com ele. “O Sistema de Ensino Aprende Brasil foi desenvolvido para potencializar a qualidade do ensino nas escolas do município de Inhapim. Os conteúdos de um ano dão continuidade aos do período anterior, garantindo uma aprendizagem progressiva, articulada e interdisciplinar. A assessoria pedagógica complementa a capacitação dos professores e da equipe técnica da rede de ensino, ministrando cursos de metodologia para os profissionais de educação. Hoje venho demonstrar o material que vamos trabalhar com os alunos neste ano letivo de 2022”, disse Vanessa Fernandes.

O prefeito Márcio Elias, o “Marcinho” avaliou o trabalho de preparação dos servidores para o ano letivo de 2022 como positivo, e disse ainda que os motoristas condutores do transporte escolar também participarão de treinamento/reciclagem para melhor atender os alunos. “Primeiramente é importante agradecer a Deus por estarmos retornando com nossos alunos para as escolas. Sabemos que a pandemia da Covid-19 ainda persiste, mas com o avanço do processo vacinal de nossas crianças, pais e profissionais de educação, hoje temos maior segurança em encaminhá-los para os educandários, pois estamos melhor preparados para atendê-los, seguindo todas as normas sanitárias.

Inhapim vive uma explosão de investimentos em todas as áreas de atuação da administração municipal, jamais se viu tamanho investimento. Só nessa semana, capacitamos nossos monitores para trabalharem de forma humanizada e inclusiva com os nossos alunos com deficiência. Os valorosos profissionais da Apae de Inhapim muito nos auxiliaram neste processo de treinamento, aos que rendo minha gratidão e respeito. Também foram capacitados professores, supervisores, coordenadores e diretores das escolas da rede municipal de ensino com o novo material didático (Ano letivo 2022) do Sistema “Aprende Brasil” da Editora Positivo para início das aulas. Na semana que vem, vamos entregar milhares de kits escolares para todos os alunos da rede municipal de ensino, sendo mochilas, cadernos, lápis, borracha, lápis de cor, canetinhas, giz de cera, régua tesoura e cola, ajudando significativamente todas as famílias inhapinhenses no dispêndio com material escolar. Para nossos professores, profissionais de mais alta qualidade, informo que o município de Inhapim irá pagar o novo piso salarial 2022 do magistério, que foi reajustado para carga horária de 40 horas em R$ 3.845,00 reais. Nossos professores merecem e vamos cumprir com a valorização da categoria. Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. Precisamos valorizar e garantir a integração das dimensões sociais, culturais e cognitivas de nossos alunos, consolidando estratégias e proporcionando relacionamentos, fundadas em ações as quais proporcionam princípios de autorreflexão e mudanças. Criar possibilidades é o motivo principal da educação, construímos mudanças ao nosso redor”, finalizou o prefeito Marcinho.