Secretaria de Educação capacita toda a rede estadual de ensino para a eficiência do Censo Escolar 2023

DA REDAÇÃO – A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) deu início, nesta terça-feira (13), em Jaboticatubas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), a Capacitação para a Coleta da Matrícula Inicial – Censo Escolar 2023. A formação é para os profissionais que atuam no Serviço de Documentação e Informação Educacional (Sedine), vinculado à Divisão de Atendimento Escolar das Superintendências Regionais de Ensino de todo o estado. O evento vai até a próxima quinta-feira (15).

A abertura contou com a presença do secretário de Estado de Educação, Igor de Alvarenga; o presidente do Inep, Manuel Palácios; a secretária adjunta de Estado de Educação, Geniana Guimarães; o subsecretário de Articulação Educacional, Gustavo Pedroso; a presidente da Undime-MG, Ednamar Assunção; e a assessora de Legislação Educacional do Sinepe-MG, Cláudia San Miguel.

“O Censo é a fotografia que temos dos dados reais da educação e este evento é para trazer um alinhamento entre a rede estadual, municipal e particular para que tenhamos os dados ainda mais fidedignos. Assim, podemos traçar políticas educacionais de forma mais objetiva e transparente para toda a educação de Minas Gerais”, ressaltou o secretário de Educação, Igor de Alvarenga.

Todos os 47 Superintendentes Regionais de Ensino (SREs) e um diretor escolar por regional, participam destes três dias de evento. Os profissionais se aperfeiçoarão para ganhar agilidade e eficiência na coleta dos dados do Censo Escolar 2023.

O presidente do Inep, Manuel Palácios, elogiou a seriedade que o assunto é tratado pela SEE/MG. “O Censo produz todas as informações que servem de base para assegurar o Direito à Educação aos nossos jovens. Estou muito impactado pelo evento, pelas apresentações relativas ao Busca Ativa da rede estadual mineira, é fantástico o esforço pós pandemia para trazer as crianças de volta às escolas. A minha percepção é que é um verdadeiro Censo em movimento que vai desde a coleta de dados à busca para mitigar a evasão escolar. A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais está de parabéns em colocar o Censo Escolar na ordem do dia como uma das principais ações da administração pública escolar”, declarou o professor Manuel Palácios.

Capacitação

No encontro, os servidores estão sendo orientados sobre o sistema Educacenso, gestão de usuários, dados, formulários, processos e fluxos do Simade (Sistema Mineiro de Administração Escolar). Além disso, foi apresentado à Rede, o Plano de Combate à Evasão e Abandono Escolar nas Instituições Estaduais de Ensino de Minas Gerais, que norteará os fluxos da Busca Ativa.

O levantamento sobre o Censo Escolar abrange as diferentes etapas e modalidades da Educação Básica: Ensino Regular, Educação Especial, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Educação Profissional.

Censo Escolar

O Censo Escolar é o principal instrumento de coleta de informações da educação básica e o mais importante levantamento estatístico educacional brasileiro. A coleta dos dados, neste ano, vai até 31/7 e já está sendo realizada pelos estados. Neste momento, as escolas preencherão as informações sobre as matrículas iniciais, turmas, professores, nível e etapa de ensino, estrutura escolar, entre outras.

É a partir desses dados que é calculado o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), as taxas de rendimento e de fluxo escolar, a distorção idade-série, entre outros. Essas informações subsidiam as políticas públicas para a melhoria da educação, inclusive, as já estabelecidas, como a merenda escolar, o programa de transporte escolar e os livros didáticos.