PINGO D´ÁGUA – O professor, historiador e cineasta Sávio Tarso é o convidado da live de hoje do Contém Cultura. A entrevista, que será conduzida pelo jornalista Rudson Vieira, será transmitida pelo instagram do projeto, a partir das 20h.

O tema da programação será “Documentário e a história oral, o poder de se calar para dar voz aos anônimos”.

Essa será a quarta live da série “Diálogos que transformam”, que já contou com a participação de importantes realizadores do cinema brasileiro, como Luiz Carlos Lacerda, o Bigode (RJ); Thiago Köche (RS) e Joel Pizzini (RJ).

Assim como esse grupo, Sávio Tarso tem seu nome registrado na história da cultura cinematográfica do Vale do Aço, pela exibição de filmes, que levam a sua assinatura, em sessões comentadas, como na Cinedocumenta. Sávio também já ministrou oficinas de audiovisual na mostra de cinema de Ipatinga e em outros projetos, como Nós Na Tela, e no Contém Cultura.

DISTANCIAMENTO

Desde o início da pandemia, o Contém Cultura precisou suspender as sessões de cinema presenciais na unidade de Pingo D´Água. A fim de viabilizar a realização do projeto, a produção optou por adaptar as atividades da sala multicultural, onde, além da exibição de filmes, eram ministradas oficinas de artes e promovidos outros eventos culturais.

“Foi necessário ajustar nossa programação seguindo rigorosamente as normas de prevenção do coronavírus. Então, programamos as lives, lançamos o empréstimo social de obras que compõem o nosso acervo para a comunidade e estamos convocando cineastas para apresentar suas produções em nossos canais on-line”, explica Luciana Profiro, proponente do Contém Cultura.

Criado para difundir e valorizar as produções nacionais em cidades de pequeno porte, o Contém Cultura é patrocinado pela Cenibra, via Lei Federal de Incentivo à Cultura.

SERVIÇO

Live com o professor, historiador e cineasta Sávio Tarso. Quinta-feira (26), a partir das 20h, no instagram do projeto, @contemcultura.